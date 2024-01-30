Qué es el Face Taping: Descubre si realmente funciona para quitar las arrugas
Descubre este método viral que promete eliminar esas molestas arrugas y líneas de expresión sin recurrir a cirugías o aplicación de Botox. Te explicamos qué es el Face Taping o taping facial así como sus usos correctos
El Face Taping es una técnica que ha ganado popularidad en el mundo del cuidado de la piel y la belleza. Promete ser una solución para reducir las arrugas sin someterse a Bótox o cirugías. Pero ¿qué es? Si te estás preguntando si funciona, te lo explicamos a continuación.
¿Qué es el Face Taping?
El taping facial o Face Taping es una técnica en la que debes aplicar cintas adhesivas en el rostro. Están diseñadas para tensar tu piel suavemente, reduciendo la apariencia de arrugas y líneas de expresión. Es una forma no invasiva de abordar los signos del envejecimiento.
Debes saber que las cintas utilizadas son específicas para uso cosmético. Están hechas de materiales que son suaves y seguros para la piel. Algunas personas utilizan kinesiotape estético, una variante de las que se usan en fisioterapia, adaptado para este tipo de usos.
Eliminar arrugas y líneas de expresión con cinta kinesiológica
Para las arrugas y líneas de expresión de la frente, patas de gallo en los ojos y comisuras de los labios, este método puede ser una gran opción. Al colocar las cintas estratégicamente en los puntos que necesites te ayudará a relajar los músculos y reducir la profundidad de las arrugas.
Sin embargo, es importante que combines esta técnica con un buen cuidado de la piel, incluyendo hidratación y protección solar. Si quieres saber más te dejamos 5 habitos que te ayduarán a evitar el envejecimiento prematuro a continuación:
El tiempo recomendado para dejar el kinesiotape en la cara varía según las instrucciones del producto y la sensibilidad de tu piel. Generalmente, se puede dejar durante varias horas o incluso toda la noche. Pero recuerda, seguir las indicaciones del fabricante y observar cómo reacciona tu piel.
Beneficios y efectividad: ¿Realmente funciona el Face Taping?
Esta técnica puede darte algunos beneficios temporales en la apariencia de tu piel. Al tensarla, sentirás tu cara firme y reducirá visiblemente las arrugas. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que sus efectos no son duraderos a largo plazo. Es más bien un método complementario que puede ayudar a mejorar la apariencia de tu rostro.
Pros y Contras
Pros:
- No es invasivo y es fácil de aplicar.
- Efectos temporales de piel más firme y lisa.
- Puede usarlo en casa.
Contras:
- Sus efectos son temporales y no duraderos.
- Existe riesgo de irritación o reacción alérgica en la piel.
- No reemplaza tratamientos antiarrugas más efectivos.
Si estás buscando una solución rápida y no invasiva para combatir las arrugas, si aún no están muy marcadas, el Face Taping es una buena opción. Aunque te da beneficios temporales, es importante tener expectativas realistas y considerar esta técnica como parte de tu rutina de cuidado de la piel.
