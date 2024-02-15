YouTube

¿Busca ser la única app de video? TikTok compite con Youtube y agrega la opción de videos horizontales

Desde los filtros para la voz y rostro, además de permitir editar de manera sencilla los videos, ahora TikTok b uscará desbancar a Youtube con una nueva característica.

Liliana Carmona.
Fue en 2020 que TikTok se convirtió en una de las redes sociales más importantes tras el impacto que tuvo durante la pandemia de Covid-19, donde los usuarios comenzaron a usarla para compartir videos de coreografías.

Desde entonces, la app no ha dejado de evolucionar y ya hay una infinidad de contenidos en la plataforma, además de que le permite al usuario editar sus videos con filtros, transiciones, cambios en los tonos de voz y más elementos; y parece que busca convertirse en la plataforma de videos más importante.

Además del formato horizontal, TikTok también permitirá a los creadores de contenido tener videos de hasta 30 minutos
Ahora podrás ver videos horizontales en TikTok

La red social desarrollada por la empresa ByteDance le permitirá a los usuarios ver videos horizontales, permitiendo experimentar una visualización mejorada para cierto tipo de contenido, como los tráilers de películas, series y videojuegos.

De esta manera, TikTok busca seguir los pasos de Instagram, cuya última actualización permite visualizar reels (videos), sin importar el aspecto de su resolución, por lo que puedes ver el contenido de tu influencer favorito y algún avance de la próxima película de ‘Kung Fu Panda 2’, por ejemplo.

TikTok cambia el límite de tiempo en los videos

Otra de las actualizaciones que ha llamado la atención es el cambio en la duración de cada video. TikTok se había caracterizado por presentar videos muy cortos, lo cual intentaron imitar otras redes.

En esta ocasión, los usuarios podrán subir videos de hasta 30 minutos, lo cual le permitirá al usuario tener una mayor libertad sobre su contenido y que no se tengan que dividir en 2 o más partes.

Para que los usuarios se animen a probar este nuevo formato, TikTok promete ofrecer una mayor visibilidad en los videos horizontales en el algoritmo cada vez que ingresen a la sección ‘Para ti’, que sugiere videos de otras cuentas con gustos similares a lo que constantemente le das ‘like’ o interactúas en los comentarios.

Aunque parece que todo tiene que ver con darle mayor libertad al usuario para publicar sus videos sin límite de tiempo y con un nuevo formato, ha llamado la atención que busque competir con Youtube, la plataforma líder en videos de formato horizontal que también tiene un formato llamado ‘shorts’, que son videos verticales breves que han sido todo un éxito.

¿Crees que TikTok tenga un número mayor de usuarios con esta nueva actualización? ¿Consideras que podría superar a Youtube? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

YouTube

