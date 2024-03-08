Venezolana se casa con un árabe y muestra cómo es su vida ahora: las diferencias culturales que enfrenta

Video Así es tener suegros extranjeros: a veces no se entienden, pero intentan llevarse bien

En TikTok es usual encontrar historias de latinos que viajaron al extranjero y encontraron el amor. Una de ellas es Amira, una venezolana que está casada con un hombre árabe y tienen una hermosa familia con su hija.

Mujer venezolana cuenta en TikTok cómo es estar casada con un árabe Imagen TikTok @.amira93

Venezolana muestra cómo es tener un esposo árabe

Identificada en TikTok como Amira Enif, la mujer de 30 años nació en Puerto Ordaz, Venezuela. Se volvió viral en dicha red social, en donde tiene más de 80 mil seguidores, tras contar que se casó con un árabe y cómo son todos los cambios que ha hecho en su vida a raíz de esa decisión.

En varios videos ha bromeado con el asunto de que sea la única esposa, ya que es sabido que en la cultura árabe los hombres pueden celebrar varias bodas, incluso tener a todas las mujeres viviendo en la misma casa, situación en la que Amira no está de acuerdo y en un video explicó por qué.



Al confesar que sí recibió un dote en su boda, muchas de sus seguidoras quisieron saber que le dieron, siendo la misma Amira quien resolvió el misterio.

“Pedí dos cosas: para mí, la más importante, que impactó más a los hombres, y el otro me lo dieron porque me obligaron a pedir eso. Pedí efectivo, porque es obligatorio, pero a mí lo que me importaba era la segunda, es la importante, es la que usted tiene que pedir (...) me informé sobre los derechos de la mujer dentro del islam (...) Yo lo que pedí fue ser la primera y la única esposa de ese hombre”, expresó.



Aunque dicha situación puede cambiar si viajan a los países islámicos, ya que por derecho los hombres pueden tener hasta 4 esposas, dependiendo de su nivel económico, la mujer aconseja que su ‘contrato’ esté sellado por la mezquita más cercana para que sea válido en todos lados.

Venezolana casada con un árabe aconseja a sus seguidoras que están en su situación

En la sección de comentarios, Amira compartió que no es obligatorio usar hijab, que ella lo hace por elección propia, pero con la ropa es diferente, ya que hay diseños que únicamente puede usar en público.



Aunque muchos pensaron que ella había viajado al extranjero, fue al revés, ya que el señor que actualmente es su esposo lo conoció en Venezuela. En un video compartió que se convirtió al Islam y porteriormente se casó durante la pandemia de Covid-19.

“Sí, mi esposo llegó prácticamente a la puerta de mi casa”, expresó.



Debido a los choques culturales que ha vivido, Amira también ha aconsejado a varias seguidores que se encuentran en una situación similar que ella, alertándolas sobre las ‘banderas rojas’ (red flags), como que las obliguen a quitarles sus redes sociales, elegir su ropa, que las oculten a su familia y el uso del hijab.

Las seguidoras también le preguntan sobre su hija Sahar, que no debe tener más de 2 años, a quien le encanta la comida árabe y entiende muy bien el idioma cuando le habla su padre.