Influencer recrea vestido de Ariana Grande de los Oscar usando playeras y sábanas: así quedó
La influencer Angelica Hicks recreó también los vestidos de Rita Moreno, Anya Taylor-Joy y Michelle Yeoh que usaron en la pasada entrega del Premio Oscar.
Además de reconocer lo mejor del cine en el último año, los Premios Oscar también se han caracterizado por su alfombra roja, donde la alta costura, peinados, joyería, zapatería y maquillaje se hacen presentes, siendo lo primero que suele hacerse viral en redes sociales de dicha ceremonia.
Influencer recrea look de Ariana Grande de los Oscar 2024 usando playeras y una sábana rosa
Como muchos de los vestidos que usan las estrellas de Hollywood suelen costar miles de dólares, o son diseños exclusivos, hay personas que se dedican a recrear dichos atuendos y una influencer ha sorprendido por su creatividad al realizar estas piezas de ropa con materiales que están en su casa o que son fáciles de conseguir.
Recientemente se hizo viral Angelica Hicks, una mujer que replicó el vestido que Ariana Grande usó en los Premios Oscar de 2024, del diseñador italiano Giambattista Valli, usando varias camisas, dulces, papel metálico y hasta una sábana.
@angelicahacks
#arianagrande dress from the #Oscars #redcarpet
La mujer mostró todo el proceso en su cuenta de TikTok, donde también aprovechó para mostrar el look que usó Anya Taylor-Joy en el after-party de los premios Oscar, donde colocó papel aluminio de cocina en su cabeza, imitando a la perfección el tocado de la estrella de ‘Gambito de Dama’.
Además, Angelica Hicks estuvo presente en el programa Good Morning America, donde mostró su versión de los vestidos que usaron Rita Moreno y Michelle Yeoh que usaron en la ceremonia para presentar el premio a la Mejor Actriz.
¿Quién es Angelica Hicks, la chica que se ha hecho viral por recrear looks de alta costura con materiales comunes?
Desde junio de 2021, Angelica Hicks comenzó a subir a TikTok cómo recreaba los vestidos de diseñadores usando artículos cotidianos, que cualquiera puede tener en su casa, desde ropa de cama, envolturas de dulces, cortinas y alfombras.
El pasado 8 de marzo, el portal especializado The Hollywood Reporter entrevistó a Angelica, una mujer de 31 años originaria del Reino Unido que radica en Brooklyn y es ilustradora, quien ha explotado su lado creativo replicando los looks de las celebridades.
"Lo divertido está en aproximarse lo más posible a la apariencia. Así que es este perfeccionismo mezclado con lo absurdo y un poco de inexpresividad inglesa", expresó.
Al contrario de lo que se puede pensar, las réplicas han sido elogiadas incluso por los diseñadores y algunos artistas, como la actriz Maggie Gyllenhaal, quien incluso compartió uno de sus looks que recreó Angelica en sus redes sociales.
“Lo que es tan divertido es ver cuántas de las personas responsables de crear estas prendas disfrutan lo que hago”, añadió.
Para hacer sus videos, ella graba todo con su iPhone usando luz natural, apoyando su teléfono con un vaso en la mesa de su cocina mientras arma todos los conjuntos, comparando todo el tiempo lo que hace con el diseño original, el cual coloca en una computadora para no perder ningún detalle.
