Novia llega a su boda en un tráiler y su gran entrada se hace viral: "Eso es llegar con estilo"

Video Estas novias vivieron una pesadilla: les arruinaron su vestido de boda o no recibieron lo que querían

Las bodas son uno de los eventos en los que, usualmente, no se escatima en gastos. Hay quienes pagan grandes sumas de dinero, todo con tal de tener el enlace nupcial de sus sueños.

Novia hizo una gran entrada a su boda; llegó en un lujoso tráiler decorado con rosas Imagen TikTok @elfamosofotografo

Novia se hace viral por llegar en un tráiler a su boda

Paul Borquez, quien es fotógrafo de bodas y otros eventos en Culiacán, Sinaloa, México, usa su cuenta de TikTok @elfamosofotografo para promocionar su trabajo, sin imaginar que uno de sus videos de bodas tendría tanto alcance en la red social.

El fotógrafo compartió varios videos de ese festejo. En el primero, que fue el que se hizo viral y ya cuenta con 3 millones de reproducciones, se muestra a detalle el tráiler estacionado afuera de la iglesia, el cual está decorado con un gran arreglo floral que destaca sobre el color oscuro del vehículo.



En el segundo clip, la novia llamada Carolina baja el tráiler con mucho cuidado, ya que no deseaba arruinar su vestido ni el tocado de su cabello. Tras ser auxiliada por uno de los empleados, la mujer se incorpora y toma su ramo, lista para caminar a la iglesia donde tendrá su boda religiosa.

“Cosas que solo pasan en Culiacán”, “¡Qué original!”, “Qué bonita y qué original, muy bella iglesia”, “Eso es llegar con estilo”, “Muy bonito el tráiler” y “Eso chingona”, fueron algunos de los comentarios.



El video fue retomado por otros usuarios, como Oscar Mel, quien en su canal de Youtube, que tiene casi 2 millones de suscriptores, compartió que durante el festejo tuvieron algunos problemas durante el baile de novios.

Aunque se desconoce si se trata del mismo evento, ya que la novia lleva otro vestido, se puede apreciar el momento en el que el novio la carga, pero lamentablemente no se percataron de los fuegos artificiales y tuvieron un percance.

Familia mexicana llega a boda en helicóptero

Cuando es usual que los invitados lleguen en un taxi o dejen su coche en el estacionamiento del salón de fiestas, hay quienes tienen la posibilidad de llegar más allá para hacer una entrada triunfal en una boda.

El usuario @angedavila7777 compartió el momento en el que unos invitados llegaron a un enlace nupcial en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, en un helicóptero, acaparando la atención de todos los invitados.

Tras bajar del vehículo, los invitados tomaron algunas bebidas y snacks que les ofrecieron los meseros, en lo que esperaban a que la recepción de la boda comience.