Se enamoró de una sobrecargo y ahora pide ayuda en TikTok para encontrarla

El usuario de TikTok Roy Gutiérrez fingió que se grababa durante un vuelo para captar a la sobrecargo y, después, pedir el apoyo de los internautas para encontrarla y volver a verla.

Por:Liliana Carmona
Aunque hay personas que no creen en el amor a primera vista, un hombre en TikTok mostró que para él sí existe y ahora pide la ayuda de los internautas para encontrar a la mujer que llamó su atención en un vuelo.

Roy Gutiérrez tomó un vuelo de Houston a Ciudad de México, donde conoció a la sobrecargo
Roy Gutiérrez tomó un vuelo de Houston a Ciudad de México, donde conoció a la sobrecargo
Hombre busca a sobrecargo que lo flechó en pleno vuelo

Roy Gutiérrez tomó un vuelo de Houston, EE.UU. hacia la Ciudad de México, sin imaginar que quedaría enamorado de una sobrecargo.

A través de TikTok, Roy compartió un video en el que finge que se está grabando, pero su intención era captar a la asistente de vuelo mientras que realizaba sus labores a bordo del avión, quien no se percata de la situación.

Incluso el hombre llegó a grabarla mientras leía una revista en la parte que está reservada para los asistentes de vuelo, haciendo una importante petición a los internautas: que lo ayuden a encontrarla.

“Ayúdenme a encontrar a la azafata del vuelo volaris 875. Si está soltera, díganle que se ganó un viaje todo pagado”, escribió sobre el clip.
Debido a que el video se volvió viral, Roy recibió comentarios negativos y positivos, por lo que subió otro clip a su red social donde explica lo que ocurrió. El hombre revela que es originario de Teloloapan, Guerrero, México, su cumpleaños 33 será el 14 de marzo y no está casado, ni tiene hijos, además le respondió a un usuario que usó el término ‘agropecuario’ como un insulto.

“Quiero decirte que no me duele que te hayas metido conmigo, no me duele que me ofendas a mí, me ofende que te expreses así de las personas que laboran en el campo", expresó.
¿Roy Gutiérrez ya encontró a la sobrecargo? Esto es lo que sabemos

Después de que su video alcanzara más de 17 millones de reproducciones en tan solo 3 días, muchos usuarios de la red social comenzaron a dar nombres de la mujer que está buscando, incluso algunos etiquetaron el perfil de Arlette Hernández, quien finalmente respondió ante las especulaciones.

“Mientras les muestro un poquito de mi vida les aclaro: Yo no soy la sobrecargo que él busca. Llevo casi 7 años en el trabajo más bonito del mundo y 2 años con mi negocio propio (...) Quiero agradecerles por creer en el amor”, respondió.
Por si fuera poco, otro de sus videos se volvió viral al narrar parte de su trabajo, donde nuevamente le comentaban que era ella la chica que busca Roy Gutíerrez.

Mientras Roy seguía buscando a la mujer, una persona se identificó como jefe de cabina/sobrecargo de Volaris prometió ayudar a encontrarla.

¿Será que Roy conocerá a la sobrecargo? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

