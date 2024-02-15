¿Qué pasaría si los personajes de 'Dragon Ball' tomaran terapia? Tiktoker revela sus traumas: "Pero la loca soy yo"

Video 'Dragon Ball' está basada en historias y personajes reales, pero muy pocos fans lo saben

La psicoterapia se volvió en los últimos años un tema de importancia entre la sociedad, pues muchas personas deciden cuidar de su salud mental con estas sesiones, pero ¿te habías preguntado cómo reaccionarían o de qué temas hablarían los personajes de 'Dragon Ball Z' si fueran reales y asistieran a hablar de sus problemas? un joven ayudó a ilustrarlo.

Tiktoker muestra a los personajes 'Dragon Ball' en terapia y parodias hacen reír a Internet

PUBLICIDAD

Se trata de el creador de contenido @memes.originales.365, el cual se dio a la tarea de crear una serie de videos de comedia donde imaginó cómo se comportaría cada uno de ellos en terapias con un psicólogo.

Fue el pasado 10 de febrero cuando lanzó sus clips de parodia donde él mismo hizo los papeles tanto del terapeuta como de cada uno de los personajes del famoso anime e inició con Gohan, quien habló de Picoro, a quien consideraba su padre de manera inconsciente, ya que Goku había muerto cuando tenía 4 años, por lo cual el namekuseijin se encargó de criarlo y enseñarle a pelear.

Dicho primer clip obtuvo más de 32 mil vistas en menos de una semana y en los comentarios las personas coincidieron que Gohan necesitaba mucha terapia debido a los traumas que vivió desde la infancia.

"Buenísimo, sin duda Gohan es el que más terapia necesita", "Más terapias para Gohan", "Amé cómo pensaba que Picoro era su papá real", "Gohan es uno de los más traumados, claro que debía ir a terapia", "Se nota que le tiene un buen de rencor a Goku por no pasar más tiempo con él jaja", "Solo le falta llorar para ser más creíble esta terapia" o "El terapeuta ya lo hubiera metido al psiquiátrico por todo lo que le platicaba Gohan", es lo que expresaron.



A raíz de su popularidad los usuarios comenzaron a pedirle al tiktoker que hiciera "más terapias" y le sugirieron a algunos personajes que les gustaría ver como Bulma, Yamcha, Trunks o Vegeta solo por mencionar algunos, lo cual hizo de inmediato.

El video de la terapia de Milk fue el más querido por los internautas

Uno de los clips más populares hasta el momento es donde se muestra la sesión de Milk, quien habló sobre su matrimonio con Goku, el cual en un inició marchó a la perfección, pero las cosas cambiaron cuando él falleció en una pelea con su hermano Raditz y Gohan terminó desapareciendo.

"Un año entero sola en casa, reviven a Goku y ¿tú crees que para irse con su familia? ¡No para pelearse con los saiyans o como se llamen. Me revientan al marido otra vez y mi hijo de 5 años, pero claro la loca soy yo por estar preocupada, por sentir emociones", fue parte de lo que dijo.



También hizo hincapié en que no valoraban sus sentimientos ni era una prioridad para su esposo o sus amigos, debido a que jamás le avisaban para darle la bienvenida a Goku siempre que revivía o salía a otro planeta.

PUBLICIDAD

De hecho el material con más de medio millón de views hizo ver a los fans de la serie que en efecto Milk no estaba loca y realmente sufrió un abandono, lo cual podría explicar su mal humor.

"Viéndolo bien Milk sí le ha tocado bastante difícil", "Hoy me arrepiento de decir que Milk estaba loca, neta si la trataban algo mal jaja", "Nunca nos pusimos en el lugar de Milk se entiende que sea tan histérica", "Viéndole asi, pobre Milk", "Por eso yo nunca critiqué el carácter de Milk", "Milk es mi favorita, siempre la tachan de histérica y mala pero no se ponen a pensar lo mucho que sufrió", "Y luego dicen que Milk es mala madre e esposa" y "Nunca odié a Milk, me sentía un mal por ella, por todo lo que le toca soportar. Es madre y esposa y debe ser doloroso en si", fueron algunos puntos de vista.



Si deseas ver las demás terapias de Dragon Ball no olvides seguir a @memes.originales.365 en su cuenta de TikTok.