Perrito evita que se incendie su casa con heróica acción y video se viraliza: "Es muy inteligente"

Además de ser animales de compañía, los perritos también pueden llegar a salvar una vida. Recientemente se hizo viral un video en el que un lomito se percata que hay un incendio en su hogar y corrió a apagarlo.

Perrito previene un incendio y se hace viral en TikTok. Imagen TikTok

Perrito evita un incendio: Video se hace viral

De acuerdo con la información de ‘Newflare’, un perrito de raza pastor belga llamado Black Panther (pantera negra) se encontraba en el patio de su casa en su camastro, cuando se dio cuenta que la batería de un scooter estaba sacando chispas, en el patio de su casa de la provincia china de Henan.

En el video se puede apreciar el instante en el que la batería comienza a sacar chispas, lo cual pudo desencadenar un incendio, por lo que Black Panther se acercó a la extensión y empezó a jalar para desconectar la batería.

Tras varios intentos, el animal logró zafar el cable y de inmediato lo suelta, regresando a su lugar, evitando así un incendio.

El momento quedó grabado gracias a las cámaras de seguridad, ya que en un inicio el dueño creyó que el lomito había hecho una travesura, pero después de ver los videos quedó impactado tras saber que lo había salvado, por lo que se disculpó con él y le sirvió un gran plato de comida.

@todonoticias EL PERRO "HÉROE": evitó un incendio luego de que la batería de un scooter se prendiera fuego Ocurrió en la provincia china de Henan. En un principio, el dueño del pastor belga retó a su mascota porque pensó que había causado problemas en casa. Sin embargo, cuando revisó las cámaras de seguridad, descubrió el rápido y heroico accionar que había evitado un desastre. Imágenes: Newsflare ♬ sonido original - TN - Todo Noticias - TN - Todo Noticias



El video fue retomado por varias cuentas en redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la hazaña del perro, mientras que otros se molestaron porque el perro pudo electrocutarse.

“Te amo perrito que evitó un incendio”, “Qué miedo a que se le electrocute”, “*Se despierta, salva el día, se vuelve a dormir* “, “Hubiera sido épico que lo hubiera orinado”, “Todo un crack” y “Apagó el fuego y se fue a dormir, es un genio”, fueron algunos de los textos.

Abuelo hace ingenioso invento para su perro y se volvió viral en TikTok

Otro video de un perrito que llamó la atención en TikTok incluyó un invento que hizo un adulto mayor para que la mascota de su nieta pueda desplazarse a gusto por la casa.

La usuaria de TikTok @agusanchez134 compartió que su abuelo le hizo una manija especial al lomito, con la intención de que entre y salga de su hogar cuando quiera, mostrando en el video que el invento funciona a la perfección.



Como era de esperarse, el invento y la reacción del perro llamó la atención de los internautas, ya que el clip alcanzó más de 2 millones de reproducciones, además de miles de likes y comentarios, donde varios usuarios agradecieron al abuelo de la joven por tener esa consideración con el perro, quien es un miembro importante de la familia.