Influencer cumple el sueño de una niña muy enferma: le lleva un enorme ramo buchón al hospital

El influencer El Patrón se ha hecho viral tras entregar ramos buchones de una manera muy original, además de que comparte la reacción de sus clientes en sus redes sociales. Esta vez sorprendió a una niña en el hospital, quien rompió en llano al recibir el presente.

Niña con cáncer recibe ramo buchón en el hospital

El Patrón le llevó un ramo buchón a Mildred, una niña que está en tratamiento contra el cáncer. En el clip la pequeña aparece acompañada de su madre, cuando le dan la gran noticia: El Patrón le trajo un obsequio muy especial.

“Señorita Mildred, es usted muy afortunada, mire nomás aquí. ¡Muchas felicidades! El Patrón le mandó este detallito señorita”, dice el repartidor.



Tras hacer un pequeño baile y arrojar papelitos de colores, el influencer se acerca a Mildred para darle un emotivo discurso y recordarle que ha sido una jovencita fuerte y valiente ante la situación que está viviendo.

“Espero que le guste mucho este detallito y sepa que aquí vamos a estar siempre para echarle todas las ganas y que sepa que nunca va a estar sola”, expresó.

Al ver el gran ramo con flores moradas, amarillas, blancas y rosas, la pequeña no pudo contener las lágrimas. Pero la sorpresa no terminó ahí. El Patrón también le entregó dinero para que lo gaste en lo que ella quiera, como un juguete o ropa. Por supuesto le dio un fuerte abrazo, al igual que a su madre, ya que el momento que están pasando es muy difícil.

Como era de esperarse, el video alcanzó más de 30 millones de reproducciones y más de 70 mil comentarios de los internautas que lloraron al ver la reacción de Mildred, ya que usualmente El Patrón entrega los ramos en aniversarios, cumpleaños o graduaciones, haciendo este momento mucho más especial; aprovechando dicha sección para desearle una pronta recuperación y que concluya su tratamiento con éxito.

“Dios la bendiga señorita Mildred”, “Con todo el corazón, deseamos pronta recuperación a la señorita Mildred”, “Me hizo llorar su carita bella”, “Nunca había llorado con una entrega de ‘El Patrón’, me emocioné mucho” y “Tú puedes con todo”, escribieron.

¿Cómo supo El Patrón de Mildred y la enfermedad que la tiene en el hospital?

En la sección de comentarios, ‘El Patrón’ compartió que quisieron cumplir el sueño de Mildred, después de que la niña les hiciera saber que uno de sus más grandes deseos era tener un ramo buchón entregado por él.

Después de que una de las internautas pidió más información de la niña, el creador de contenido únicamente indicó que supieron de ella gracias a un video que les mandó.

“Nos mandó un video donde nos decía que su sueño era que le llevaran flores de ‘El Patrón’... Imposible decir que no”, escribió.

El Patrón sorprende a joven en su escuela; le manda flores de parte de su fallecido padre

En noviembre del año pasado, El Patrón sorprendió a una estudiante de secundaria, a quien le entregó un enorme ramo de rosas rojas ‘desde el cielo’, ya que su padre falleció.

En el patio del plantel, El Patrón se presentó, tal y como lo hace siempre, recordándole a Emily lo mucho que la quiere su familia, además de recordarle que siempre estarán a su lado.

“Sabe que aunque él ya no está aquí, siempre la cuidará señorita, siempre la amará y siempre verá por usted”, expresó.