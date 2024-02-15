TikToker regala a chica su cita perfecta de San Valentín, pero el novio se niega a ir: ella se va sola y cumple sueño

Video Presumen los regalos de sus novios en TikTok y se convierten en la envidia del Internet

El tiktoker llamado Brekelmilagro acaba de estrenar su sencillo '14 de febrero' como cantante y para promocionarlo quiso regalar 'citas perfectas' de Día de San Valentín a la gente que se encontraba en la calle.

Una chica se volvió viral en esta dinámica, ya que su novio dec

idió no acompañarla a su cita perfecta, pero aún así, ella se fue sola y cumplió un sueño.

¿Cómo es el video en el que un tiktoker le regala una 'cita perfecta' de San Valentín a una chica, pero su novio decide no ir?

Brekelmilagro abordó a una chica en la calle y le preguntó cuál sería su cita ideal, prometiéndole que la haría realidad.

"Yo digo que algo loco, ¿no? Aventarse del paracaídas", eligió ella.



El siguiente paso era llamar a su novio para hacerle la invitación a la cita gratis que ganó y que estaban a punto de acordar.

A pesar de expresar con inseguridad que no sabía si su pareja fuera a aceptar, la chica también reveló que estaba segura de que se emocionaría con el obsequio, lo cual no fue así.

"Amor, oye, ¿qué crees? Me acabo de encontrar aquí a un tiktoker y nos regala aventarnos del paracaídas", llamó la joven a su enamorado. "¿Del paracaídas? No, amor", contestó el chico, a quien pusieron en altavoz. "Ay, amor, no inventes, esto es algo que no pasa siempre", insistió la chica. "No, no, amor. Yo diría que no. A mí eso no me gusta", confesó el joven. "Amor, pero es que tengo que dar una respuesta", siguió insistiendo la mujer. "No, no, yo digo que no y te dejo porque estoy en clase. Bye", se despidió el novio.



La chica se despidió visiblemente decepcionada, por lo que Brekelmilagro le preguntó si realmente a ella le gustaría ir. La joven se sinceró y respondió que sí, por lo que el tiktoker la invitó a lanzarse del paracaídas a ella sola.

Las siguientes imágenes son de la mujer en el avión, a punto de lanzarse del paracaídas y ya durante el salto riendo y disfrutando de la experiencia, con el influencer diciendo: "De lo que se perdió tu novio".

¿Cómo reaccionaron al video de la chica que se fue sola a su cita ideal los usuarios de TikTok?

Los internautas aplaudieron que la joven sí fue a su cita ideal, cumpliendo su sueño al aventarse en paracaídas, además de al influencer que lo hizo realidad. Casi todos coincidieron en que el novio lo hizo muy mal y que "ahí no es", algunos incluso consideraron que la chica debía terminar con él y ya lo consideraban su ex.

"¿Él no quería? Fácil como decirle: 'Yo no quiero amor, pero te apoyo, te acompaño y te espero cuando bajes'. Simplemente ahí no es", "Sentí ese nudo en la garganta cuando ella le dice 'Bye'", "Un salto a la soltería", "Oportunidades pocas, novios muchos", "Le dolió, pero se divirtió", "Te felicito por cumplir tus sueños", "Qué chido que aunque el novio no quiso, le cumpliste a ella", "Yo habría hecho lo mismo", escribieron algunos.

El video ya tiene al momento 2.4 millones de reproducciones, más de 216 mil 'likes' y miles de comentarios.