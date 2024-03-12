Historias virales

Latina muestra cómo cambia su novio estadounidense al llegar a México: Baila y come picante

Al ser la primera vez que visitaba México, una mujer llamada Carolina mostró en TikTok cómo se la pasó su novio estadounidense, quien no perdió la oportunidad de probar la comida y hasta bailar.

Por:Liliana Carmona
Para los latinos es muy importante que sus parejas extranjeras conozcan su cultura y a su familia. Al realizar dicho viaje, los choques culturales suelen llamar la atención, ya que hacen todo lo posible por adaptarse y pasar una grata experiencia.

Carolina le mostró a su novio estadounidense los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México
Carolina le mostró a su novio estadounidense los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México
Mexicana lleva a su novio estadounidense por primera vez a su país

Carolina lleva viviendo en Austin, Texas, Estados Unidos varios años, ya que ahí estudió su carrera universitaria, comenzando a contar sus aventuras como mexicana en el extranjero a través de su cuenta de TikTok.

Fue en noviembre de 2023 que Carolina viajó a México con su novio estadounidense Haiden, quien visitó por primera vez el país de su amada, por lo que tenía un gran itinerario, ya que salieron de vacaciones por un mes.

@caroacgi

Viajando de USA a México con mi novio por primera vez🇲🇽✨🇺🇸✈️ #mexico #visitandomexico #internationalcouple #usamexico🇺🇸🇲🇽

♬ Real Love Baby - Father John Misty

Tras un vuelo de 2 horas, la pareja llegó a México y lo primero que hicieron fue comer tacos y churros, captando toda la experiencia de su pareja en video.

Posteriormente, la pareja tomó otro vuelo a Cozumel, donde aprovecharon al máximo su estancia y posteriormente regresaron a la Ciudad de México, donde le mostró los lugares más emblemáticos con un viaje en turibus.

Posteriormente visitaron el museo de Frida Kahlo, así como el mercado de artesanías, mostrándole parte de la cultura con la que creció, terminando su día en uno de los restaurantes cercanos al Zócalo Capitalino, aprovechando la decoración navideña para tomarse unas fotos de recuerdo.

@caroacgi

México vlog day 2. Visitando CDMX🇲🇽 #internationalcouple #mexico #gringoylatina #mexicanosenusa #fy #vlog #cdmx #cdmxlife #mexicantiktok #travelcouple

♬ El Mariachi Loco - Mariachi de la Ciudad de Mexico

Latina muestra cómo se comporta su novio extranjero en Estados Unidos VS en México

Además de hacer vlogs sobre su tiempo en México, Carolina aprovechó para sumarse a un trend de TikTok, donde mostró cómo se comporta su novio en su país, Estados Unidos, en comparación con su visita a México.

En la primera parte del video, Haiden parece estar en calma en todo momento, pero la música cambia y lo muestra comiendo tacos, elotes preparados, visitando Bellas Artes y hasta bailando en lo que parece ser un restaurante.

@caroacgi

Dice que quiere ser mexicano😂🇲🇽🇺🇸 #internationalcouple #mexico #gringoylatina #comedia #trend #viral #fy #mexicanosenusa

♬ original sound - Andres


El choque cultural que tuvo el estadounidense se volvió viral, especialmente entre las mujeres, quienes destacaron que se veía muy contento de visitar tierra azteca.

“Dios tiene a sus favoritas”, “Creo que se ve mucho más feliz en México”, “Me encantan esos videos de los extranjeros fascinados con nuestro país”, “¿No tendrá un hermano o un primo soltero?” y “Nunca perdió la elegancia”, fueron algunos de los textos.


Aunque muchas chicas preguntaban si el chico estaba soltero, la realidad es que no es así, ya que en febrero pasado estuvieron visitando varios departamentos porque decidieron que era el momento de vivir juntos.

Historias virales

