¿Así sonaba antes? Tiktoker muestra cómo ha evolucionado el español a través de los siglos

Video Latinos siguen haciendo esto a pesar de llevar años en Estados Unidos: el trend de TikTok

El español es una de las lenguas más habladas del mundo, ocupando el segundo lugar con más de 580 millones de hablantes, según informa el portal del Gobierno de México. A través de los años ha cambiado y su evolución continúa, tal y como lo mostró un tiktoker.

Así ha evolucionado el idioma español a través del tiempo Imagen Getty Images

¿Dónde surgió el idioma español?

Aunque muchos piensan que fue en España donde surgió el español, en realidad no fue así. Antes del siglo III a. de C. en la Península Ibérica, territorio donde se ubica actualmente España y Portugal, habitaban fenicios, íberos, celtas, tartesios y griegos, por lo que hablaban diferentes lenguas, íbero, vasco, lusitano, tartesio, fenacio, cántabro y celtíbero, denominadas paleo hispánicas o prerromanas, según el portal Nueva Escuela Mexicana del Gobierno de México.

El imperio Romano conquistó la región del Mediterráneo entre los siglos III y I a. de C., expandiéndose por Europa, norte de África y Medio Oriente, y es cuando imponen el latín, el cual comenzó a diversificarse en dichos territorios, siendo reemplazadas por las lenguas romances.



El latín comenzó a evolucionar y adoptando nuevos vocablos, dependiendo de las conquistas, invasiones y dominio que se presentaban en cada nación. Por ejemplo, cuando los árabes llegaron a España provocaron que evolucionara el idioma, adoptando palabras como almohada, naranja, limón, marfil y muchas más.

En el siglo XIII, Alfonso X, mejor conocido como ‘El Sabio’, impulsó la producción escrita en su reinado y se logró la fijación del castellano. Fue en 1492 que Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón expulsan a los árabes y comienza la época del Renacimiento, donde el español sufrió varias modificaciones.

Ese mismo año, Cristóbal Colón emprende un viaje a Asia y llega a América, siendo los soldados quienes trajeron el español a nuestro continente.

Así sonaba el idioma español en sus inicios

La cuenta de TikTok @historias.delmundo compartió un video el cual permite escuchar cómo evolucionó el español a través de la historia, comenzando con el Latín, que estuvo presente entre el año 75 a. de C. y 200 d. de C., el cual sufrió unas modificaciones para darle paso a la lenguas romances.



Tras las invasiones, conquistas y migraciones, el español que conocemos se habla desde el año 1800 y sigue sufriendo modificaciones, las cuales han sido motivo de controversias, como el uso del pronombre ‘elle’ o la pronunciación de algunas canciones de reguetón.