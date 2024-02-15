Historia

¿Así sonaba antes? Tiktoker muestra cómo ha evolucionado el español a través de los siglos

Al ser la lengua materna oficial de casi toda Latinoamérica, el español ocupa el segundo lugar de los idiomas más hablado del mundo, tan solo detrás del chino mandarín.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Latinos siguen haciendo esto a pesar de llevar años en Estados Unidos: el trend de TikTok

El español es una de las lenguas más habladas del mundo, ocupando el segundo lugar con más de 580 millones de hablantes, según informa el portal del Gobierno de México. A través de los años ha cambiado y su evolución continúa, tal y como lo mostró un tiktoker.

Así ha evolucionado el idioma español a través del tiempo
Así ha evolucionado el idioma español a través del tiempo
Imagen Getty Images

¿Dónde surgió el idioma español?

PUBLICIDAD

Aunque muchos piensan que fue en España donde surgió el español, en realidad no fue así. Antes del siglo III a. de C. en la Península Ibérica, territorio donde se ubica actualmente España y Portugal, habitaban fenicios, íberos, celtas, tartesios y griegos, por lo que hablaban diferentes lenguas, íbero, vasco, lusitano, tartesio, fenacio, cántabro y celtíbero, denominadas paleo hispánicas o prerromanas, según el portal Nueva Escuela Mexicana del Gobierno de México.

Más sobre Historia

Eclipses que coincidieron con tragedias y otros fenómenos naturales: causaron pánico
4 mins

Eclipses que coincidieron con tragedias y otros fenómenos naturales: causaron pánico

Cultura Pop
San Valentín tiene un sangriento origen pagano: la verdadera historia del Día del Amor y la Amistad
3 mins

San Valentín tiene un sangriento origen pagano: la verdadera historia del Día del Amor y la Amistad

Cultura Pop
¿Sabías que también existieron las mujeres piratas? Una nunca fue derrotada por ningún hombre
3:02

¿Sabías que también existieron las mujeres piratas? Una nunca fue derrotada por ningún hombre

Cultura Pop
La ciudad perdida más antigua del mundo: ¿los aliens construyeron Göbekli Tepe?
3:15

La ciudad perdida más antigua del mundo: ¿los aliens construyeron Göbekli Tepe?

Cultura Pop
Una hormiga en la Ciudad de México nos anuncia que el fin del mundo está cerca: leyenda lo explica
2 mins

Una hormiga en la Ciudad de México nos anuncia que el fin del mundo está cerca: leyenda lo explica

Cultura Pop
¿Eva no nació de la costilla de Adán? Un experto en teología explica error en la Biblia
2 mins

¿Eva no nació de la costilla de Adán? Un experto en teología explica error en la Biblia

Cultura Pop
¿Los Reyes Magos existieron de verdad? Lo que dicen la Biblia y la historia de los personajes
3 mins

¿Los Reyes Magos existieron de verdad? Lo que dicen la Biblia y la historia de los personajes

Cultura Pop
¿Quién fue Baba Vanga? La historia de la clarividente cuyas profecías alarman a la humanidad
3 mins

¿Quién fue Baba Vanga? La historia de la clarividente cuyas profecías alarman a la humanidad

Cultura Pop
La historia que nadie conoce detrás de la famosa foto del Che Guevara: así nació
3 mins

La historia que nadie conoce detrás de la famosa foto del Che Guevara: así nació

Cultura Pop
Rosalia Lombardo: el cuerpo de una niña que se no descompone luego de 100 años, la llaman ‘Bella durmiente’
3 mins

Rosalia Lombardo: el cuerpo de una niña que se no descompone luego de 100 años, la llaman ‘Bella durmiente’

Cultura Pop

El imperio Romano conquistó la región del Mediterráneo entre los siglos III y I a. de C., expandiéndose por Europa, norte de África y Medio Oriente, y es cuando imponen el latín, el cual comenzó a diversificarse en dichos territorios, siendo reemplazadas por las lenguas romances.


El latín comenzó a evolucionar y adoptando nuevos vocablos, dependiendo de las conquistas, invasiones y dominio que se presentaban en cada nación. Por ejemplo, cuando los árabes llegaron a España provocaron que evolucionara el idioma, adoptando palabras como almohada, naranja, limón, marfil y muchas más.

En el siglo XIII, Alfonso X, mejor conocido como ‘El Sabio’, impulsó la producción escrita en su reinado y se logró la fijación del castellano. Fue en 1492 que Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón expulsan a los árabes y comienza la época del Renacimiento, donde el español sufrió varias modificaciones.

Ese mismo año, Cristóbal Colón emprende un viaje a Asia y llega a América, siendo los soldados quienes trajeron el español a nuestro continente.

Así sonaba el idioma español en sus inicios

La cuenta de TikTok @historias.delmundo compartió un video el cual permite escuchar cómo evolucionó el español a través de la historia, comenzando con el Latín, que estuvo presente entre el año 75 a. de C. y 200 d. de C., el cual sufrió unas modificaciones para darle paso a la lenguas romances.

@historias.delmundo

Evolución del español en el tiempo 😱🤯 #historia #video #español #evolucion #parati #fyp #tiempo

♬ sonido original - historias.delmundo 🌎


Tras las invasiones, conquistas y migraciones, el español que conocemos se habla desde el año 1800 y sigue sufriendo modificaciones, las cuales han sido motivo de controversias, como el uso del pronombre ‘elle’ o la pronunciación de algunas canciones de reguetón.

No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.

Relacionados:
HistoriaHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD