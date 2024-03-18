Mujer va a Europa para encontrar pareja y se lleva gran decepción: “Aprendí a valorar a los latinos”

Video Latinos conquistan el mundo con su baile: sacaron los 'pasos prohibidos' en Europa

En TikTok abundan las historias de latinos que llegan a Europa o a Estados Unidos y encuentran al amor de su vida, aunque esto no ocurre en todos los casos.

Una mujer llamada Leslie López utilizó la misma red social para compartir su experiencia conociendo hombres europeos. Reveló que no fue lo que esperaba.

Una chica latina compartió que los hombres europeos no son tan caballerosos y su video se hace viral en TikTok Imagen TikTok @lesslopez24/Grosby Group

Latina comparte su experiencia saliendo con europeos

Leslie López relató que creía que al llegar a Europa encontraría al hombre de sus sueños, con quien se casaría y tendrían un "felices para siempre", pero eso no ocurrió.

La joven mexicana vivió varios meses en Europa, pasando más tiempo en Madrid, España, donde tuvo algunas citas que no fueron lo que esperaba.

“Tuve ciertas citas como para desmentirles ciertas cosas. La primera es el tema de la caballerosidad, acá no existe, no hay; la cuenta se paga mitad y mitad, cada quien paga su parte y no tienen ese trato lindo”, expresó.



La chica tuvo la oportunidad de preguntarle a varios hombres españoles por qué no tenían el gesto de abrir la puerta para que entrara la mujer primero o le ayudaran a cargar sus cosas, y simplemente le respondieron que eso ya no se hace y que ellas pueden hacer todo solas, cuando para ella tiene que ver con un tema de caballerosidad y educación.

Otra de las diferencias que notó es la sexualización de las latinas, tema que ha tenido la oportunidad de platicar y confirmar con otras mujeres en su misma situación.

“Obviamente hay excepciones, me tocó conocer hombres que sí son muy caballerosos y muy lindos, pero son muy contados; la mayoría (de los hombres) no tienen ese trato (amable) hacia ti y sí chicas, valoremos a nuestros hombres latinos”, finalizó.



El video de Leslie se volvió viral, alcanzando casi 2 millones de reproducciones y su punto de vista generó diversas opiniones, ya que algunos internautas creen que ella tiene razón, mientras que otros pensaron todo lo contrario.

“Eso es igualdad, la educación es otra cosa”, “Yo estuve 3 meses en Suiza, Alemania e Italia, todos mis amigos son unos caballeros”, “Yo no podría estar con un hombre que no es caballeroso, que no me hace sentir especial, eso de idealizar a un extranjero está muy mal”, “Estarán muy guapos, pero yo también prefiero la caballerosidad” y “Aún hay caballeros”, fueron algunos de los textos.

Chica ecuatoriana narra los choques culturales con su novio alemán

A través de su cuenta de TikTok @jwong07, una mujer ecuatoriana ha compartido múltiples videos de su relación con un hombre alemán, pero en otro clip relata que no todo ha sido ‘color de rosa’, como pudiera parecer en su perfil, ya que han tenido varios choques culturales.

La joven relata que uno de los problemas que ha enfrentado es el idioma, ya que se comunican en español y en inglés, lo cual en ocasiones es un problema, además de que su pareja es muy especial con la comida.

“Todo lo que va a comer quiere saber los ingredientes y ellos cuidan mucho su privacidad, yo lo sacó en TikTok y él ni por enterado”, expresó.



Además de su disciplina con el ejercicio y su alimentación, ya que él es vegetariano, la mujer latina comparte que al inicio de su relación él era ‘muy frío’, pensando que incluso iba a ser más celoso, pero resultó ser lo contrario.