Mujer queda colgada de la cortina metálica de un supermercado, ¿cómo le pasó eso?

Aunque parece una historia tomada de una caricatura antigua, ocurrió en realidad. Una cámara de seguridad captó el momento en que una señora de la tercera edad se puso frente a una cortina de un supermercado, sin imaginar que terminaría colgada varios metros sobre el suelo.

El abrigo de la señora se atoró en la cortina del supermercado. Imagen X @porqueTTarg

Mujer queda colgada de una cortina de un supermercado; esto fue lo que ocurrió

La cuenta de X (anteriormente Twitter) del perfil Tendencias Argentina compartió un video, que se hizo viral en TikTok, donde se puede apreciar, en cuestión de segundos, cómo una señora queda colgada de la cortina que se encuentra en la entrada de un supermercado.

La señora se encontraba afuera del establecimiento, dándole la espalda, mientras esperaba pacientemente a que abrieran. Sin darse cuenta, su ropa se atoró con la parte inferior de la cortina, la cual no se detuvo y levantó a la señora varios metros.

En su desesperación, la mujer tomó su carro de mandado y su bastón, pero ni con ese peso logró que descendiera la cortina.

Finalmente, un empleado del establecimiento se dio cuenta y bajó un poco las persianas, lo que le permitió zafar a la señora y ponerla a salvo.

"Supermercado":



pic.twitter.com/b1jO2iXKmR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 5, 2024



El clip se volvió viral en dicha red social, consiguiendo más de 7 millones de reproducciones, mientras que 11 mil usuarios compartieron con sus seguidores dicho momento.

“El vínculo inquebrantable que tienen las mujeres mayores con sus carritos, que ni los sueltan en esa situación”, “La calidad de la ropa que tiene”, “Jajaja, perdón, pero es gracioso”, “Qué bueno que no pasó a mayores y la señora está bien” y “Esto es como ver un programa de comedia”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es la mujer que aparece en el video de las persianas del centro comercial?

De acuerdo con la información del sitio ‘BBC’, la señora que aparece en el video se llama Anne Hughes, de 72 años, quien es limpiadora de la tienda Best One en Tonteg, Rhondda Cynon Taf, al sur de Gales, en Gran Bretaña.

En entrevista para la cadena de noticias, Anne compartió que estaba apoyada contra la cortina cuando su abrigo se atoró, por lo que le gritó al dueño de la tienda para que la ayudara a bajar.

“Recuerdo haberle dicho (a la persona que la bajó) ‘solo agarra mi cabeza’. Tenía miedo de caerme, estaba apuntando al suelo”.



No solo los internautas, también sus nietos y su nuera le preguntaron a la señora por qué tomó el carrito mientras se levantaba, a lo que ella simplemente respondió con un ‘no lo sé’.



Al salir ilesa del incidente, Anne Hughes bromeó sobre la situación, al destacar que siempre tendría que salir maquillada por si alguien la reconoce en la calle, además de que ya aprendió la lección.

“Nunca volveré a ponerme de espaldas a esas cortinas. Nunca. He aprendido mi lección”, expresó.