Hombre celebra 5 años de divorcio con su exesposa y hasta le lleva pastel: “Es nuestro aniversario”

Video Las fiestas de divorcio están de moda: estas mujeres demostraron que separarse no es el fin del mundo

Terminar un matrimonio no es nada fácil, ya que suele haber muchos conflictos de por medio; pero esta pareja demostró que se pueden llevar bien tras una separación e incluso bromear con la situación.

Hay personas que logran llevarse bien tras una separación, ya sea por el cariño que sienten o porque tienen hijos en común, por lo que siguen conviviendo frecuentemente.

Una mujer llamada Erandi Carolina compartió un video en su cuenta de TikTok, donde muestra a su exesposo llegando a su casa para celebrar el quinto aniversario de su divorcio.

En el clip, el hombre (que tiene llaves del domicilio) entra con toda confianza con la despensa para su familia, pero también lleva un pastel.

“¿Cinco años desde que nos divorciamos, desdichado? ¿Los mismos 5 que vienes a tragar?”, expresa la mujer con humor.



Después de que el señor pasa a la casa, Erandi le prepara un rico platillo y comen un poco del pastel.



Como era de esperarse, el video se hizo viral, ya que muchas personas no pueden creer que sean amigos después de su separación. Incluso cuestionan que Erandi le prepare de comer cada vez que la visita.

“¿Por qué la gente no entiende que hay personas que se llevan mejor como amigos que como pareja?”, “Sigue llevando despensa, es un hombre responsable y serio”, “Si no voy a tener un ex así, no quiero nada”, “Este hombre tiene otro nivel” y “La gente no entiende lo que es terminar una relación en términos sanos”, fueron algunos de los textos.

Fue en junio de 2023 que Erandi Carolina comenzó a subir contenido a su cuenta de TikTok, mostrando algunos momentos que pasa con su expareja. Por ejemplo, el pasado 24 de febrero compartió un video donde expone a su ex porque puso como pretexto hablar de sus hijos para llegar a su casa, pero en realidad solo fue a comer, ya que en su hogar no le preparan ningún platillo.

En otro video mostró que el hombre vive en la misma cuadra que ella, por lo que constantemente la visita. No obstante, algunos usuarios la acusaron de no trabajar y vivir únicamente de la pensión que su expareja le da, pero ella se defendió de esos señalamientos.

“¿A ti quién te dijo que no trabajo? Me la paso todo el día en la cocina y limpiando la casa, eso es mucho trabajo. Y si el papá de mis bendiciones no tiene quién le haga de comer y yo no tengo dinero, pues bienvenido sea el dinero”, expresó.