Así se ve la colisión de tres galaxias en el universo: el telescopio Hubble captó la imagen

Los telescopios espaciales no solo sirven para estudiar el universo, también nos deleitan con impactantes imágenes de lo que sucede en el espacio exterior, que no podríamos ver de otra manera. Tal es el caso de la colisión de tres galaxias, que quedó captada por el telescopio Hubble en 2022.

Telescopio espacial Hubble captó la colisión de tres galaxias

Fue en febrero de 2022 cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Agencia Espacial Europea compartieron (ESA) compartieron una fascinante imagen captada por el telescopio espacial Hubble: la colisión de tres galaxias.

Según explicaron en aquel entonces, se trataba del objeto cósmico identificado como IC 2431, que se encuentra a 681 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Cáncer.

En la imagen se puede observar una especie de espiral que corresponde a dos los sistemas en cuestión. El centro está oscurecido por lo que se presume que es una espesa nube de polvo, pero se alcanza a ver la luz de una galaxia al fondo, que conforma la tercera.

La foto de la colisión de las galaxias también muestra “ una mezcla tumultuosa de formación estelar y distorsiones causadas por las interacciones gravitacionales de este trío galáctico”, explicó en 2022 la ESA.

Hay que resaltar que la postal fue posible gracias a un proyecto de ciencia ciudadana llamado Galaxy Zoo, que contó con la ayuda de más de 100 mil voluntarios para clasificar unas 900 mil galaxias no examinadas. Tras esta asistencia, los astrónomos pudieron enfocar el telescopio espacial Hubble en las partes que más les interesaran, como el IC 2431.

El telescopio espacial Hubble. Imagen Getty Images

Las fusiones de galaxias son comunes en el espacio

Si bien la colisión de dos sistemas cósmicos suena impresionante y espeluznante, en realidad, es un proceso común y que, según explica el Centro de Astrofísica de Harvard, sirve para que ‘nazcan’ las galaxias de gran tamaño.

De acuerdo con la citada fuente, “los astrónomos descubrieron que actualmente hasta el 25% de las galaxias se están fusionando con otras”.

De hecho, se cree que la propia Vía Láctea es el resultado de la fusión de otras galaxias y actualmente está en su propio curso de colisión con Andrómeda, el sistema vecino. Se estima que se unan en 4 mil millones de años.