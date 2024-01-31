Así se veía el universo el día de tu cumpleaños: NASA te muestra foto que tomó el telescopio Hubble

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

Desde 1990 que el telescopio espacial Hubble orbita la Tierra ha logrado captar lo que el ojo humano jamás hubiera imaginado y es que entre planetas, estrellas, galaxias y exoplanetas, esta herramienta vital para la NASA recopila un mar de imágenes que pocos creerían reales.

Ahora, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, abre las puertas de este magnífico instrumento de investigación al público que esté interesado en conocer cómo se veía el universo el día de su cumpleaños.

¿Qué vio el Hubble en tu cumpleaños? Imagen NASA



A través de una de las tantas herramientas que la página de la NASA ofrece, se encuentra una que está siendo la sensación de muchos y es que, con tan solo un par de datos, el sitió te muestra imágenes en alta resolución de lo que el telescopio Hubble captó en uno de tus cumpleaños.

“Hubble explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso significa que ha observado alguna maravilla cósmica fascinante todos los días del año, incluido el día de su cumpleaños”, se lee en la descripción de la página.



En tres décadas de vigilar el universo, el telescopio espacial Hubble muestra en un par de clics las imágenes captadas en diferentes años el día de tu cumpleaños.

Junto a la imagen, la NASA ofrece una breve descripción de la imagen que arrojó el telescopio, además de la opción de descargar la fotografía para presumirla, incluso, ha convocado a los usuarios a compartir en redes sociales sus resultados.

“¿Qué miró el Hubble en tu cumpleaños? ¡Ingrese el mes y la fecha a continuación para descubrirlo! Luego comparte los resultados con tus amigos en las redes sociales usando #Hubble”, se lee en la invitación.

El telescopio espacial Hubble orbita la Tierra desde 1990. Imagen NASA

¿Cómo descargar las fotografías de lo que captó el telescopio Hubble en tu cumpleaños?