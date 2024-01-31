Así se veía el universo el día de tu cumpleaños: NASA te muestra foto que tomó el telescopio Hubble
La NASA abrió al público el archivo de imágenes que el telescopio espacial ha logrado captar durante más de 30 años, regalando fotos de lo que pasó en el universo el día de tu cumpleaños.
La NASA no podía tener mejor regalo para todo aquel amante de la astronomía que una fotografía tomada por el mismísimo telescopio Hubble el día de tu cumpleaños. Te contamos cómo encontrarla y descargarla.
¿Qué vio el Hubble en tu cumpleaños?
Desde 1990 que el telescopio espacial Hubble orbita la Tierra ha logrado captar lo que el ojo humano jamás hubiera imaginado y es que entre planetas, estrellas, galaxias y exoplanetas, esta herramienta vital para la NASA recopila un mar de imágenes que pocos creerían reales.
Ahora, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, abre las puertas de este magnífico instrumento de investigación al público que esté interesado en conocer cómo se veía el universo el día de su cumpleaños.
A través de una de las tantas herramientas que la página de la NASA ofrece, se encuentra una que está siendo la sensación de muchos y es que, con tan solo un par de datos, el sitió te muestra imágenes en alta resolución de lo que el telescopio Hubble captó en uno de tus cumpleaños.
“Hubble explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso significa que ha observado alguna maravilla cósmica fascinante todos los días del año, incluido el día de su cumpleaños”, se lee en la descripción de la página.
En tres décadas de vigilar el universo, el telescopio espacial Hubble muestra en un par de clics las imágenes captadas en diferentes años el día de tu cumpleaños.
Junto a la imagen, la NASA ofrece una breve descripción de la imagen que arrojó el telescopio, además de la opción de descargar la fotografía para presumirla, incluso, ha convocado a los usuarios a compartir en redes sociales sus resultados.
“¿Qué miró el Hubble en tu cumpleaños? ¡Ingrese el mes y la fecha a continuación para descubrirlo! Luego comparte los resultados con tus amigos en las redes sociales usando #Hubble”, se lee en la invitación.
¿Cómo descargar las fotografías de lo que captó el telescopio Hubble en tu cumpleaños?
Los pasos son realmente sencillos y es que basta con hacer clic en este ENLACE, hacer scroll hasta llegar a la pantalla en la que se muestra un par de cajas para ingresar mes y día, un clic más y estás listo para disfrutar de lo que el telescopio captó en uno de tus cumpleaños desde 1990 que vigila el universo.