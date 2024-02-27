Historias virales

Él es 'El soldado enamorado': cada año espera a su amada en el mismo lugar y su historia te hará llorar

Desde hace 28 años, todos los 14 de febrero, Esteban Pérez se instala en diferentes puntos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, para encontrarse con su antiguo amor, Cecilia.

Por:Liliana Carmona
El Día de San Valentín es muy importante para las parejas, quienes buscan los detalles más románticos para su ser amado, como Esteban Pérez, quien se ha hecho viral por esperar en el mismo lugar a su amada, una mujer llamada Cecilia, desde hace 28 años.

'El Soldado Enamorado' ha esperado a su amada Cecilia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, casi por 3 décadas
'El Soldado Enamorado' ha esperado a su amada Cecilia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, casi por 3 décadas
‘El Soldado Enamorado’, un hombre que ha esperado a su amada en el mismo lugar más de 2 décadas

Como si esta historia hubiera sido tomada de una película romántica de Hollywood, Esteban Pérez aún espera a su amada, a pesar de que no ha sabido nada de ella desde hace casi 3 décadas.

De acuerdo con la información compartida en ‘NMás’, Esteban se instala en diversos puntos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, todos los 14 de febrero esperando a encontrar a Cecilia, la mujer de la que se enamoró hace 28 años.

Este hombre es conocido como ‘El Soldado Enamorado’ y es originario de Laredo, Texas, Estados Unidos, esperando siempre con un ramo de flores.


Resulta que Esteban conoció a Cecilia en una discoteca de Nuevo Laredo en 1996. Tras salir por varios meses, formalizaron su relación, pero el 28 de noviembre, en el cumpleaños del ‘Soldado Enamorado’, la mujer terminó el noviazgo.

Desde entonces, Esteban espera que Cecilia cambie de opinión y le dé otra oportunidad, por ello es que cada 14 de febrero, que se celebra el Día del Amor y la Amistad, sin importar la inseguridad o las condiciones climáticas, él se instala en diferentes puntos de Nuevo Laredo con su uniforme de marine y un ramo de flores, aunque no ha tenido buena suerte.

Aunque en 2023 había dicho a medios locales que ese sería el último día que la esperaría, este año apareció desde temprano en el Monumento de los Fundadores, con la esperanza de que su historia se haga viral y llegue a Cecilia.

‘El Soldado Enamorado’ desea saber qué sucedió con Cecilia

La cuenta de Facebook de ‘Dónde Ir en Puebla’ relata que Esteban es un militar retirado de Estados Unidos que nunca se casó ni tuvo hijos. El hombre regresa a México para encontrar a Cecilia y saber qué fue de ella.

“Solamente si está casada o si tiene hijos ya no vendré. Nunca me he casado, no tengo hijos, nunca he vivido en unión libre. Ahora me colocó más cerca porque sé que vive por aquí, así podrá ver que estoy aquí esperando por ella”, expresó.


¿Crees que ‘El Soldado Enamorado’ algún día encuentre a Cecilia? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios.

