Historias virales

Se echa un clavado sin ver que había marea baja y el momento divierte a TikTok: "Tremendo golpe"

Un joven quiso impresionar a sus amigos con un clavado, pero le salió mal por no darse cuenta de que había marea baja.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video 'A lo que yo vine, fue a esto': las mejores caídas de TikTok y el origen del viral audio

En TikTok se comparte una infinidad de contenidos, destacando aquellos videos que provocan la risa de los internautas. Como esta joven que mostró el clavado de uno de sus amigos, quien no se percató de la poca profundidad del mar. Conoce la historia del video viral de la usuaria Mariana Guedez.

Hombre se lanza a un clavado, pero no sabía que había marea baja
Imagen TikTok @marianaguedez.21

Mujer graba clavado de su amigo y termina mal: el agua estaba muy baja

La usuaria de TikTok Mariana Guedez compartió un video de sus vacaciones, en las que hizo un recorrido en lancha junto con otras personas. Durante el paseo, grabó un video que rápidamente se volvió viral.

En el clip, uno de sus amigos se acomodó a la orilla de la lancha y se lanzó al mar; pero lo que parecía ser un clavado que impresionaría a sus acompañantes, terminó siendo un chiste, ya que no se dio cuenta que había marea baja.

De inmediato, el hombre emergió del agua y se percató de que el agua le llegaba a la cintura, provocando las carcajadas de sus acompañantes.

La publicación ya cuenta con casi 30 millones de reproducciones, además de cientos de comentarios de los internautas, quienes se rieron de la situación, mientras que otros se preocuparon por saber si el golpe no lo había lastimado.

@marianaguedez.21

Disculpenme la risa de todos😂😂 #fyp #parati #playa #diversion

♬ sonido original - Mariana
“Es marea baja, babosos (frase de 'Los Simpson')”, “Eso no es nada seguro ni divertido, se pudo romper la columna”, “El chico: ‘¿quién movió el mar?’”, “Menos mal que no había rocas”, “Se le reinició el Windows” y “Salió sano y salvo”, fueron algunos de los comentarios.


Algunas personas se preocuparon por el joven, ya que destacaron que pudo haber tenido lesiones en la cabeza y la columna vertebral, así que Mariana compartió que en realidad no le pasó nada, ni siquiera se golpeó fuerte, y siguieron con sus vacaciones en Colombia, pero dicho momento ya quedó para la prosperidad.

Niña se vuelve viral por perseguir a un vendedor de helados en la playa

El usuario Naim Anduni estaba en la playa con su familia, pero le llamó la atención ver a una niña corriendo a la orilla del mar tras escuchar a un señor que vendía helados.

Sin dudarlo, la pequeña corrió a toda velocidad para alcanzar al hombre. Lo tomó de la mano para llevarlo con su familia y que sus padres le compraran uno rico helado.

@naimanduni

Bien entrenada🤣🤣 #pinamar #lafrontera #foryou #heladero #losqueconocensaben

♬ sonido original - Naim Anduni


El clip alcanzó más de 378 mil likes, además de que los internautas quedaron encantados con la reacción de la niña.

¿Has tenido algún momento así de divertido en la playa? No olvides compartir tu anécdota en la sección de comentarios.

Relacionados:
Historias viralesPlaya
