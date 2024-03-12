Balenciaga lanza pulsera de cinta adhesiva: internautas se burlan con memes y crean su propia versión

Video Los momentos más surrealistas en el transporte público: desde armar una fiesta hasta pelearse

Balenciaga es una marca que se ha destacado por sus singulares y peculiares diseños; su más reciente colección no es la excepción. En la pasarela de la Semana de la Moda en París, una modelo apareció con un accesorio inesperado: un rollo de cinta adhesiva como pulsera.

En su colección otoño/invierno de 2024, Balenciaga incluyó una pulsera que simula un rollo de cinta adhesiva. Imagen Gosby Group/TikTok @highsnobiety

Nueva colección de Balenciaga presenta un brazalete de cinta adhesiva

Del 26 de febrero al 5 de marzo se realizó la Semana de la Moda en París, donde diversas firmas mostraron sus colecciones correspondientes a la temporada otoño/invierno 2024, siendo Balenciaga quien llamara la atención por uno de sus diseños.

Durante la pasarela, una modelo desfiló con un vestido azul, que tenía cinta adhesiva transparente que definía su silueta, pero lo que llamó la atención fue el accesorio que usó: un rollo de la cinta como una pulsera.

Muchos se cuestionaron si la peculiar pulsera formaba parte de la colección, ya que no es la primera vez que un artículo de uso cotidiano se incorpora a la marca de lujo.

La cuenta de TikTok de @highsnobiety tuvo la oportunidad de probarse algunos accesorios de la colección otoño/invierno 2024, incluyendo una especie de visera/lentes y el famoso brazalete de cinta adhesiva, mostrando a detalle que parece un rollo ordinario, solamente que al interior tiene impreso el nombre de la marca de lujo.



El diseñador Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga, ha hecho virales varias piezas de la marca, como en 2022 que presentó la ‘bolsa de basura’ de mil 790 dólares (30 mil 165 pesos), además de los tenis rotos y sucios de mil 850 dólares (31 mil 146 pesos mexicanos).

Redes sociales reaccionan a la pulsera de cinta adhesiva de Balenciaga

Como era de esperarse, los inusuales diseños de Balenciaga se volvieron tema de conversación en redes sociales, en especial en X (anteriormente Twitter), donde los internautas criticaron algunas de las piezas, incluyendo la pulsera de cinta adhesiva.

Una persona compartió que ya son ‘una pesadilla’ los diseños de la marca, mostrando un traje que usó el actor Cole Sprouse.

Mientras que otra usuaria compartió una captura de pantalla del TikTok donde se muestra la pulsera, revelando que el accesorio tiene un costo de 3 mil euros (3 mil 275 dólares).

“Esto de que los ricos quieren parecer pobres raya en el absurdo. ¿Qué persona de bajos recursos usa cinta de accesorio?”, escribió.

Mientras que otra persona mostró algunos de los diseños de la colección, donde acusa a la marca de engañar a su público objetivo.

Mientras que otros internautas compartieron en X la foto de su brazalete hecho con un rollo de cinta que tienen en su casa.

Y no, no es una broma.

