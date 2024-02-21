Buscan demandar a Tinder y otras apps de citas por provocar el uso compulsivo: aseguran que son adictivas

Video Así se siente estar recién casados: el trend de TikTok que te hará creer en el amor (y el matrimonio)

Las apps de citas se han hecho muy populares los últimos años, donde las personas buscan a su alma gemela, o simplemente alguien con quien salir, con solo un clic desde un dispositivo móvil.

Demandan en California a apps de citas por generar comportamientos 'compulsivos' Imagen Getty Images

Demandan a Tinder y otras apps de citas; aseguran que promueven el uso ‘compulsivo’

PUBLICIDAD

Tinder, Hinge y otras aplicaciones de citas, que pertenecen a la empresa estadounidense Match Group, enfrentan una demanda colectiva presentada en el tribunal federal de California, Estados Unidos, justo en el Día de San Valentín.

La demanda, presentada por seis personas, señala que dichas apps promueven el uso ‘compulsivo’ al diseñar funciones adictivas, lo que provoca que paguen suscripciones para seguir ‘dentro del juego’.



Y justamente los demandantes destacan que Match Group usa características similares a las de los juegos, como el fácil acceso, los colores y el diseño, para que los usuarios permanezcan más tiempo intentando hacer ‘match’ con los usuarios, además de que prioriza las ganancias económicas sobre la búsqueda del amor.

En los documentos destacan que los usuarios se ven ‘obligados’ a pagar otro tipo de suscripciones para tener acceso a otros beneficios, incluyendo otros perfiles.

¿Las app de citas manipulan la dopamina? Esto dicen los demandantes

El pago de las suscripciones no es el único punto de la demanda. En los documentos acusan a la empresa de monopolizar la atención de los usuarios, haciéndoles creer que de esa manera podrán encontrar más parejas, además de que utilizan técnicas para manipular la dopamina.

cuando te sale tu ex en tinder: pic.twitter.com/iTRRnQ8eC7 — el jeringas (@ElJeringasLoko) February 21, 2024



¿Cómo hacen esto? Los demandantes señalan que utilizan técnicas para convertir a los usuarios en jugadores, como tipo ‘Candy Crush’, buscando recompensas para sentirse mejor y seguir en la búsqueda del amor, dañando así la salud mental.

PUBLICIDAD

Demandan a TikTok, Instagram, Facebook y otras redes sociales por poner en riesgo la salud mental

Las aplicaciones de citas no fueron las únicas que fueron demandadas. De acuerdo con la información de ‘Forbes México’, Nueva York presentó una denuncia en contra de TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y Youtube, cinco de las redes sociales más populares, por dañar la salud mental.

“(Acusan a las redes de) alentar una crisis de salud mental entre los menores en toda la nación”, señala.



La demanda fue presentada por el alcalde Eric Adams y planteada conjuntamente por la Alcaldía, el Departamento de Educación y el Estado de Salud.



El alcalde destacó que la ‘Ciudad de la Gran Manzana’ gasta 100 millones de dólares al año en programas de tratamientos de salud para los jóvenes debido al efecto que tienen las redes sociales.

“Muchas redes sociales terminan poniendo en peligro la salud mental de los niños, promueven adicciones y animan a comportamientos insanos”, precisó.