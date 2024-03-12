¿Qué tanto trae? Así es ‘El Mugrero’, la botana mexicana que está dando de qué hablar por sus ingredientes

Video Tragedias con comida: el pambazo que sale volando, el chicle que se cae y más

La comida mexicana se ha caracterizado por su sabor, originalidad, la manera en la que se mezclan los ingredientes y el impacto que ha tenido a nivel mundial, al igual que sus botanas.

El chicharrón con cueritos, los dorilocos y los esquites con sopa instantánea son algunos antojitos que han trascendido a través de los años y recientemente se hizo viral uno nuevo: ‘El Mugrero’.

'El Mugrero' es la botana de Monterrey, Nuevo León, que se ha hecho viral por servirse en una bolsa Imagen Facebook Losasa2elotes

‘El Mugrero’, el nuevo antojito mexicano que se ha hecho viral

En redes sociales circulan imágenes de una serie de ingredientes mezclados en una bolsa de plástico, lo cual tiene un elemento nostálgico, ya que a muchos mexicanos les recordó las botanas que se conseguían al salir de clases.

De acuerdo con la información de ‘El Universal’, ‘El Mugrero’ fue creado en el establecimiento ‘Los Asados’, que se encuentra en Monterrey, Nuevo León, México.



En redes sociales ha llamado la atención por su peculiar presentación, ya que el establecimiento mezcla todos los ingredientes en una bolsa de plástico y se come sin cubierto, por lo que los internautas han sugerido cambiar la forma en la que se sirve, como en un plato o incluso un vaso, como ocurre con los esquites (o ‘elote en vaso’, como se le conoce al norte del país).

Esta botana que promete ser todo un éxito mezcla granos de elote asado, totopos, papas, diversos aderezos, chile, queso rallado, cacahuates y crema, todo mezclado en una bolsa.

“Parece desperdicio”, “No se me antoja”, “Parecen las sobras que juntas para el perro”, “Le hubieran llamado ‘bolsa de vómito’”, “Se me revolvió el estómago de solo verlo” y “Un lado de mi dice que se ve delicioso y otro dice lo contrario”, fueron algunos de los textos.

🌽🧀CON "MUGRERO" LOS REGIOS LE QUIEREN COMPETIR A NUESTRAS "MARRANADAS"🧀🌽

En Nuevo León han lanzado una botana especial de 'esquites' que le han llamado "el mugrero". El establecimiento, Los Asados, es el creador del “mugrero” pic.twitter.com/dH8u8wC1sO — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) August 1, 2022

‘Los Asados’, creadores de botanas que se han hecho virales

Contando con dos sucursales en Monterrey, ‘Los Asados’ también son los creadores de otras botanas que se han hecho virales.

‘La lanchita’ se sirve en un recipiente de unicel y lleva papas adobadas, chetos molidos, cacahuates, ajonjolí y salsa al gusto, mientras que ‘El Metido’ pone tus papas favoritas en un vaso con un elote con mucho queso y otros aderezos al gusto.

¿Cuál es la mejor botana mexicana?

Si deseas disfrutar de una rica botana, pero no quieres excederte con las calorías, PROFECO, la Procuraduría Federal del Consumidor de México, realizó un estudio con diversas marcas y compartió cuáles son las mejores.

Para dicho estudio, la institución estudió 80 productos de diferentes categorías para conocer la cantidad de sodio que contienen, quedando en la primera posición los Doritos Nacho, ya que presentó la menor cantidad de este ingrediente (450 mg por cada 100 gramos de producto).

Tras compartir el listado, la institución añadió que el sodio es un elemento necesario para que el organismo funcione correctamente, pero en exceso puede provocar graves problemas de salud, como la hipertensión y enfermedades cardiovasculares.