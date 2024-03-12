Hombre acepta que quemen el coche de su mamá a cambio de 25 mil pesos

Video Cosas de los cumpleaños mexicanos que sorprenden a los extranjeros: la mordida del pastel es una

Desde hace varios meses, el influencer HotSpanish se ha dedicado a hacer contenido relacionado con retos, en los que ofrece una fuerte suma de dinero a cambio de alguna acción precipitada, como esta ocasión en la que obsequió 25 mil pesos (mil 488 dólares) a un hombre por quemar su auto.

HotSpanish ofreció 25 mil pesos a un hombre por quemar su auto, resultó que era de su madre Imagen TikTok @hotspanishmx

Hombre acepta quemar su auto por 25 mil pesos; esta fue la historia

Repitiendo la misma dinámica que lo ha hecho viral, HotSpanish ofreció una fuerte suma de dinero a varias personas para quemar su vehículo, hasta que uno aceptó realizar el reto por 25 mil pesos, lo que equivale a mil 488 dólares.

Tras mover el vehículo a una escuela donde preparan a los bomberos, HotSpanish comienza a vaciarle combustible, mientras el señor se mostraba claramente nervioso al hacer una llamada telefónica, confesando que en realidad el coche era propiedad de su madre.

“Lo compramos entre los dos (...) Me agarraste así de la nada, ni chance me diste de avisarle”, responde el hombre.



Tras una cuenta regresiva, un especialista prendió fuego al vehículo y el señor no tuvo otra opción que contarle a su madre para contarle lo ocurrido, quien le responde claramente molesta y sorprendida, ya que no tenía intención de deshacerse de él, a pesar de que lo compraron hace 5 años.

Tras algunas explosiones, los bomberos apagaron el fuego y la situación quedó controlada. Minutos después, HotSpanish le entregó los 25 mil pesos al señor, quien expresó su arrepentimiento en varias ocasiones a su hermano.

HotSpanish se adelanta a la polémica: Dona dinero para plantar árboles tras quemar un auto

Antes de que le llegaran mensajes de odio sobre el daño que un vehículo en llamas puede hacer al medio ambiente, el influencer compartió, en la misma publicación, que donó dinero para plantar 100 árboles en el sitio ‘Trees Planted’.

“Para contrarrestar el CO2 de un carro quemado se necesitan 14 árboles, pero doné para que planten 100”, precisó.



Además, el vehículo se quemó en las instalaciones de la Asociación de Capacitación Contra Desastres, donde preparan a los bomberos, por lo que se hizo en un ambiente controlado.

“Es una escuela para enseñar a los bomberos y brigadistas. Es una área ideal para hacer quemas controladas”, expresó uno de los responsables.

HotSpanish regala un coche a una mujer que se rapó

Recientemente, HotSpanish se hizo viral al regalar un BMW a cambio de que se raparan, por lo tres mujeres se despidieron de su cabellera por la oportunidad de llevarse a casa ese gran premio.

Posteriormente, las mujeres eligieron entre 3 botellas de una bebida y solo una de ellas contenía una luz marcada en la parte de abajo, ganando el coche la primera mujer que se animó a hacer el desafío, recibiendo un gran abrazo por parte de sus hijos y los papeles que la acreditaban como la dueña.

"Mi esposo ya me estaba enseñando a manejar y creo que ahora va a ser obligadorio", añadió.