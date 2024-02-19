Mujer llora al recibir flores de su novio fallecido; dejó el pedido programado: “Dolió hasta el alma”

Video Presumen los regalos de sus novios en TikTok y se convierten en la envidia del Internet

El Día de San Valentín, también conocido como el Día del Amor y la Amistad, es una festividad muy importante, en especial para las parejas, quienes aprovechan para dar tiernos regalos que ejemplifican lo mucho que quieren y valoran a la persona que tienen a su lado.

Un chico pensó en esto y ya tenía preparada una gran sorpresa para su novia, pero lamentablemente falleció semanas antes de celebrar esa fecha y es su regalo el que se ha hecho viral en TikTok.

Joven recibe en San Valentín un gran ramo de rosas de su novio, quien falleció hace poco más de un mes Imagen TikTok @sj__elizabeth

Joven recibe ramo de flores de su novio muerto en San Valentín

PUBLICIDAD

La joven Eli Alfaro compartió en TikTok el pasado 19 de enero que había fallecido su pareja, a quien llamó ‘al amor de mi vida’, compartiendo una selfie frente al espejo dándose un tierno beso, mientras que la siguiente diapositiva aparece el retrato del joven Alan Andrade en su féretro.

En otro video, Eli compartió que deseaba casarse con Alan y formar una familia, además de mostrar a sus seguidores algunos de los momentos que pasaron juntos.

“No sabes la falta que me haces. Te extraño cada día más, me rompe el corazón saber que no te volveré a ver. Fue un gusto conocerte mi amor, te mando un beso y un abrazo hasta donde estés, te amo”, escribió en su publicación del pasado 27 de enero.



La joven no se imaginó que su novio ya le tenía preparada una sorpresa para el Día de San Valentín, ya que el joven hizo un pedido de un enorme ramo de rosas rojas.

Al puro estilo de ‘Flores el Patrón’, quienes entregan ramos de flores o incluso golosinas de una forma muy peculiar, llegó un niño con el obsequio, sin imaginar la reacción que tendría la joven.

“Señorita Elizabeth, le manda el flores el patrón desde el cielo”, dijo el menor.



Pero eso no fue todo, junto al ramo de flores estaba una grabación de su pareja del día que hizo el pedido, por lo que Eli no podía dejar de llorar al recibir el obsequio.

@sj__elizabeth no tienes idea de lo mucho que te extraño mi niño chulo,eres y siempre seras el amor de mi vida mi amor,al escuchar tu voz senti que todo el mundo se me vino ensima😢💔🫅🏽🕊️#Recuerdos ♬ La realidad distinto - distinto

Internautas mandan emotivos mensajes a Eli, quien recibió un tierno regalo de San Valentín de su novio muerto

En solo 3 días, el video de Eli Alfaro se viralizó y alcanzó más de 22 millones de visualizaciones, además de que cientos de internautas le mandaron emotivos mensajes, mientras que otros querían saber de qué había muerto su pareja, algo de lo que nunca ha hablado en su cuenta de TikTok.

“Dolió hasta el alma”, “Tanto la quiso que le mandó a hacer un ramo de flores sin saber lo que iba a pasar”, “Se me metió un océano pacífico en el ojo”, “Te mando un fuerte abrazo”, “Ya lo vi como 10 veces y no paro de llorar”, “Se me hizo un nudo en la garganta, mucha fuerza princesa” y “Me rompió el corazón”, fueron algunos de los textos que recibió.