Jovencita se casa mientras lucha con una enfermedad terminal: no dejó que nada arruinara su boda

A pesar de su diagnóstico de cáncer terminal, eso no evitó que una adolescente de Chino Hills, California, Estados Unidos, cumpliera su último deseo de llegar al altar con su novio.

Adolescente con cáncer terminal cumplió uno de sus sueños: casarse con el amor de su vida Imagen Youtube FOX 11 Los Angeles

Adolescente con cáncer terminal se casa: “No pensé que fuera real”

Addison Conely, de 17 años, estaba en tratamiento contra la leucemia mieloide aguda (AML) tras ser diagnosticada en junio de 2021, pero eso no impidió que siguiera con su vida cotidiana, como graduarse de la preparatoria (o escuela secundaria en Estados Unidos) o casarse.

Después de someterse a un trasplante de médula ósea, Addison tenía la esperanza de tener un mejor diagnóstico, pero el cáncer regresó 72 días después de dicho procedimiento.

"No pensé que fuera real... Un par de meses después, me di cuenta de que esto es en realidad la vida real", admitió Addison a Fox 32 News.



Aunque fue constante con su tratamiento, los médicos le dijeron a Addison y a su familia que no viviría mucho, ya que su cáncer ya no era tratable, según informó ‘CBS’.

"Por la gracia de Dios, la quimioterapia está funcionando en este momento, pero el médico se apresuró a decirnos que podría cambiar en cualquier momento (...) Simplemente estamos haciendo todo lo posible para salvar a nuestro bebé", dijo Staci Berry, la madrastra de la joven.



Tras armar una lista de las cosas que les gustaría hacer antes de morir, donde incluyó tener un cachorro y viajar en globo aerostático, Addison deseaba graduarse y casarse con su novio Sebastian Snitily, lo cual se cumplió en marzo de 2022, aunque originalmente estaba programada para mayo.



Addison y Sebastian celebraron su boda en una íntima ceremonia cerca de su hogar, cuya historia llegó a las noticias, como ‘Fox 32’, y posteriormente su hazaña llegó a todo el mundo.

Además de su boda, adolescente con cáncer terminal celebra una ceremonia especial de graduación

Tras su boda, Addison Conely tuvo una ceremonia especial de graduación, tres meses antes que la del resto de sus compañeros, en Chino Hills High School.

"No era importante para mí antes del cáncer, pero al ver todo lo que pasé después de poder luchar contra todo esto (su enfermedad), pude terminar la escuela", dijo Conely sobre graduarse de la escuela secundaria.



La familia de la joven comenzó una petición en GoFundMe, donde varias personas donaron 114 mil 625 dólares (1 millón 914 mil 707 pesos mexicanos) para cumplir la lista de deseos de Addison, además de actualizar en dicho sitio cuando los iba cumpliendo, hasta octubre de 2022, cuando CBS News reportó la muerte de Addison Conely a sus 18 años.