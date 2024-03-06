Parejas

Pone a prueba a su esposa coreana con frases mexicanas y ella sufre un choque cultura

En un video de TikTok, un hombre mexicano le dijo a su esposa coreana que tenía "frijol en las patrullas" y mostró la confusión de la mujer al no comprender el significado de la frase.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Así es tener suegros extranjeros: a veces no se entienden, pero intentan llevarse bien

En las redes sociales hay múltiples historias de latinas que encuentran el amor en el extranjero, ¿pero qué pasa cuando un foráneo se enamora de un mexicano e incluso se queda a vivir en tierra azteca?

A continuación te presentamos a una pareja conformada por un hombre mexicano y una mujer coreana que muestra cómo es su vida en Monterrey, Nuevo León, México, en su canal 'Méxicorea'.

Chema y Mirim tienen su canal 'Méxicorea', donde muestran los choques culturales que tienen al vivir en Monterrey, México
Imagen Facebook mexicorea.jmh

Choques culturales entre coreana y un mexicano; conoce a 'Méxicorea'

Mirim y Chema están casados desde 2017 y tienen a su hijo Hansol, quien está creciendo en México. En mayo de 2019, la mujer coreana comenzó su canal de Youtube mostrando cómo cocinaba recetas mexicanas, al que llamó ‘Méxicorea’.

En uno de sus videos, Mirim compartió que lleva viviendo en México desde 2016, teniendo que pasar 3 años para que se interesara en la cocina mexicana, llamándole la atención los ingredientes y su preparación, ya que en un clip mostró cómo hacer enchiladas suizas.

A la par que subían los videos a su canal de Youtube, también compartían fotos de sus viajes y cómo pasaban la pandemia de Covid-19 en su página de Facebook, donde ya tienen más de 1 millón de seguidores.

“Cuando tenía 20 años empecé a estudiar español. Era algo nuevo para mí, por eso me interesó mucho. Luego, un año fui a España para aprender mejor el idioma y conseguí un trabajo en Cancún, México, donde viví por 2 años y luego conseguí otro empleo en Monterrey”, explicó Mirim.


Además, su hijo tiene las dos nacionalidades, pero si quiere conservar ambas, a los 18 años tendrá que hacer su servicio militar en Corea, de no hacerlo únicamente sería mexicano.

Hombre exhibe a su esposa coreana por no entender frases mexicanas

A la par de mostrar su día a día en Youtube y Facebook, Mirim y Chema también tiene una cuenta en TikTok, donde han optado por un contenido más divertido desde 2022.

Además de seguir mostrando sus recetas de cocina, también han presentado varios choques culturales que han tenido, como la vez que la madre de Mirim le enseñó a la madre de Chema cómo comen en Corea, cuyo video ya cuenta con 4.6 millones de reproducciones.

@mexicoreaofficial

Cuando mi SUEGRA COREANA le invita de comer a MI FAMILIA MEXICANA 😂😂😂

♬ sonido original - Mexicorea멕시코리아


En otro video, Chema compartió la reacción de su esposa al decir que tenía ‘frijol en las patrullas’, a lo que Mirim reaccionó confundida, ya que desconocía su significado, ya que los mexicanos suelen usar dicha expresión para decir que alguien tiene frío en los pies.

@mexicoreaofficial

Le digo a mi esposa coreana que tengo frijol en las patrullas y asi reacciona 😂😂

♬ sonido original - Mexicorea멕시코리아
“Dile ‘mira, escucha bien’”, “Se le reinició el Windows, qué bonita”, “Ni yo entendía”, “Me encanta su interés por comprender, los coreanos son lo máximo. Todo mi respeto para ella” y “Le falta barrio”, fueron algunos de los textos que recibió.


¿Ya conocías el canal de Méxicorea? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios.

