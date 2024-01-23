Rodrigo Prieto, el mexicano que conquistó Hollywood y compite en los Oscar 2024: conoce su inspiradora historia

Video Guillermo del Toro perdió lo que más amaba cuando alcanzó el éxito en el cine

La página oficial de los premios Oscar lanzó este 23 de enero su lista completa de nominados y algunos nombres que resaltan son los de Cillian Murphy, Lily Gladstone, America Ferrera, entre otros más, pero el que llamó la atención fue el de Rodrigo Prieto, quien es mexicano de nacimiento.

Rodrigo Prieto el mexicano que fue nominado en los Oscar 2024 para 'Mejor Dirección de Fotografía': su historia

Resulta que la Academia lo seleccionó para competir en la categoría de 'Mejor Director de Fotografía' por su trabajo en 'Killers of the Flower Moon' contra Edward Lachman por 'El Conde', Matthew Libatique en 'Maestro', Hoyte van Hoytema por 'Oppenheimer' y Robbie Ryan en 'Poor Things'.

Aunque para muchos su nombre no resulte familiar, el hombre de 58 años tiene una interesante historia que pocos conocen, te explicamos.

Rodrigo Prieto nació en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1965 y desde pequeño, su pasión por el cine floreció al grado de querer explorar más sobre el tema. Años después, entró a estudiar al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC por sus siglas en español), donde adquirió un gran conocimiento que lo ayudaría a brillar más tarde.

De acuerdo a su perfil de IMDb, comenzó a especializarse en la Dirección de Fotografía y Cámara. Para 1988 participó en su primer corto y tres años más tarde, colaboró en películas mexicanas como 'El jugador' y 'Dama de Noche'.

No obstante, lo que lo catapultó a la fama de manera internacional fue su participación como director de fotografía en 'Amores Perros', trabajo de Alejandro González Iñárritu que fue nominado al Oscar como mejor película en lengua no inglesa.

Desde entonces ha participado en cintas de Hollywood como '8 millas', 'Biutiful', 'Argo', 'El lobo de Wall Street', 'Agua para elefantes' y hasta 'Barbie'. Otros logros importantes fue participar en videos musicales de estrellas como Taylor Swift, Lana del Rey, Travis Scott y Jay-Z, además de mantener una cercana amistad de años con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Martin Scorsese.

Prieto compite por cuarta vez para llevarse su primer premio Oscar a casa

Prieto ha recibido más de una docena de reconocimientos internacionales por su labor en el cine como ser galardonado con premios BAFTA, Arieles, Critics Choice Awards, de la Sociedad Americana de Cinematógrafos, entre otros más.

Si bien muchos pensarían que su trabajo es nominado por primera vez a los premios Oscar resulta ser todo lo contrario, pues en el pasado fue seleccionado tres veces en la competencia gracias a las cintas 'Secreto en la montaña', 'Silence' y 'El irlandés'.

En redes sociales los internautas están llenando de felicitaciones a Prieto por su logro y además, plasman sus deseos de buena suerte para ser el ganador en la entrega 96 de los Oscares dentro de la categoría de 'Mejor Director de Fotografía', con el fin de que ponga en nombre de México en lo alto.

¿Ya conocías a este destacado mexicano que brilla en Hollywood? Dinos en los comentarios.