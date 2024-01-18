Premios BAFTA dejan fuera a Lily Gladstone como 'Mejor Actriz' y fans denuncian otras injusticias: "Es un robo"

Video Ella es la actriz indígena que está arrasando en Hollywood: Lily Gladstone sufrió hambre y rechazo

'Killers of the Flower Moon' fue una de las películas más esperadas del 2023, ya que marcaría el regreso del director Martin Scorsese, quien contó la historia de los asesinatos que se cometieron dentro de la tribu Osage.

La actriz principal Lily Gladstone y quien trabajó a lado de Leonardo Di Caprio impactó a todos con su gran actuación, lo cual seguramente le daría un gran reconocimiento, lo cual terminó ocurriendo. Resulta que la mujer de raíces indígena ha estado recibiendo nominaciones y galardones importantes por su papel como Mollie Burkhart.

PUBLICIDAD

De hecho uno de los más importantes fue ser elegida como la ganadora en la categoría 'Mejor Actriz' dentro de la ceremonia de los Golden Globes y muchos apostaron que Gladstone estaría lista para incluso llevarse la estatuilla de los Premios BAFTA; sin embargo eso no ocurrirá.

Premios BAFTA se ven envueltos en polémica por no considerar a Lily Gladstone en la categoría a 'Mejor Actriz'

Resulta que este 18 de enero se dieron a conocer las nominaciones para el evento británico y aunque resaltan nombres de Margot Robbie y Emma Stone para 'Actriz principal' hubo uno que no estaba presente, el de Lily Gladstone.

Al notar esto los internautas quedaron en shock y furiosos, pues no podían creer que su actuación quedara fuera de dichos premios, ya que podría tener incluso como consecuencia que no llegue a ser nominada a los Premios Oscar.

Imagen Getty Images y Apple Studios



Fue en Twitter donde comenzaron a mostrar su inconformidad a los hechos, explicaron que consideraron la decisión como un robo y algo injusto, pues su desempeño en la pantalla fue de lo mejor que se vio en 2023.

"Los BAFTA no nominaron a Lily Gladstone como Mejor Actriz. Me siento robadísima", ",Los BAFTA despertaron hoy y eligieron la violencia por no nominar a Mejor Actriz a Lily Gladstone", "Ni Greta como directora, ni Lily Gladstone como actriz, ni Jeffrey Wright como actor. Los BAFTA son los BAFTA..., lamentable", "Lily gladstone te prometo que te vengaremos por la falta de tu nominación en los BAFTA", "Si fue la que mejor actuó en la película, de verdad no tienen sentido los BAFTA" y "El grito de Lily Gladstone en las escaleras cuando se entera de la muerte de su hermana es más que suficiente para atestiguar su calibre interpretativo, esa fue probablemente una de las secuencias más inquietantes y devastadoras de este año, los BAFTA hicieron todo mal", son algunas de las opiniones.



Incluso se crearon teorías sobre el por qué de esta decisión y la que más empatizó con el público, es que la temática sobre un genocidio indígena era una tema incómodo para los BAFTA.

Martin Scorsese no fue nominado a 'Mejor Director' por 'Killers of the Flower Moon' en los BAFTA

Algo que llamó la atención es que además de que se dejó fuera a Lily Gladstone de los premios, es que 'Killers of the Flower Moon' sí fue nominada a 'Mejor Película’, pero Martin Scorsese tampoco recibió su nominación a 'Mejor Director', cosa que no tiene sentido para muchas personas.

Imagen Getty Images



Si bien se desconocía porque Lily no competirá por este galardón al parecer la directora de cine de los BAFTA, Anna Higgs respondió a la pregunta.

"El campo es muy competitivo. Este año, nuestras inscripciones aumentaron, por lo que tuvimos más películas para considerar, pero nuestros miembros han estado viendo más horas y más películas que nunca. Realmente estamos tratando de nivelar el campo de juego y ver las películas por sus propios méritos, para que haya una gama más amplia de películas allí", fue lo que expresó de acuerdo al portal Deadline.



Como era de esperarse los fans no quedaron satisfechos con esas palabras y creen que tanto Lily Glasdtone como la cinta 'Killers of the Flower Moon' debe obtener aún más reconocimiento del que ya tienen.

PUBLICIDAD