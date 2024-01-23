Margot Robbie no fue nominada a los Oscar por ‘Barbie’, pero Ryan Gosling sí y los fans enfurecen: "La película tenía razón"

Video 'Barbie' no es una película para niñas: está haciendo llorar a las mujeres por esta conmovedora razón

Margot Robbie y la directora de 'Barbie', Greta Gerwig, quedaron fuera de la lista de nominaciones a los premios Oscar 2024 y en redes sociales los usuarios estallaron furiosos porque Ryan Gosling sí está en la contienda por la estatuilla a 'Mejor actor de reparto'.

Margot Robbie no fue nominada a los Premios Oscar

La esperada lista de nominaciones para los Premios Oscar fue revelada este 23 de enero y los fans de ‘Barbie’, una de las cintas más taquilleras del 2023, no están muy contentos con el resultado.

Como cada año, hay sobre la mesa predicciones acerca de las películas y los actores y actrices que podrían aparecer en la codiciada lista que reconoce a lo mejor del séptimo arte; sin embargo, el que la protagonista de la película ‘Barbie’ y su directora quedaran fuera resultó una sorpresa de mal gusto para muchos.

Y es que, bajo un guion que intentó mostrar en pantalla un enfoque con tintes feministas, los internautas manifestaron que, a la Academia, al parecer, le gusta ver al mundo arder, pues entre los nominados sí se encuentra Ryan Gosling, quien en la aclamada cinta dio vida a ‘Ken’.

“Las chicas viendo como el mundo es y sigue siendo una mojo dojo casa house porque a Ryan Gosling lo nominaron por ser ‘Ken’ pero a Margot Robbie QUE ERA 'BARBIE' y a Greta Gerwig que es la directora no las nominaron", expresó una de las usuarias.

Las chicas viendo como el mundo es y sigue siendo una mojo dojo casa house porque a ryan gosling lo nominaron por ser ken pero a margot robbie QUE ERA BARBIE y a greta gerwig que es la directora no las nominaron#Oscars



pic.twitter.com/7YaI3wVVrO — 𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 (taylor’s version) (@ilianacucu) January 23, 2024



Entre las quejas y manifestaciones que provocó tan inesperada nominación, las usuarias se dedicaron a aclamar justicia para Margot Robbie y para la directora, Greta Gerwig.

“Te amo Margot Robbie, merecías ser nominada no solo este año a los Oscar sino por ‘Babylon’, me hiciste feliz siendo 'Barbie', nadie hizo mejor ser una muñeca como tú”; "La película tenía razón"; “El hecho de que NO nominaron a Margot Robbie ‘Mejor actriz’, pero si a Ryan Gosling a ‘Mejor actor de reparto’. A la academia le gusta ver el mundo arder #Oscars2024”, “Vivimos en un mundo donde nominan a Ryan Gosling por ‘Barbie’ y no a Margot Robbie siendo ‘Barbie’ una película de mujeres, la película tenía razón”, manifestaron.

te amo margot robbie merecias ser nominada no solo este año a los oscars sino por babylon, me hiciste feliz siendo barbie nadie hizo mejor ser una muñeca como vos pic.twitter.com/KCrbOeO7bj — santi (@anyaltman) January 23, 2024



Sin embargo, ‘Barbie’ si aparece en la contienda por ‘Mejor película’, junto a producciones como 'Oppenheimer', 'Los que se quedan', 'Pobres criaturas', 'Los asesinos de la luna', 'American Fiction', 'Anatomía de una caída', 'La zona de interés', 'Vidas pasadas' y 'Maestro'.

Dua Lipa tampoco aparece en las nominaciones al Oscar 2024

Los fans de la cantante también están que arden pues el que consideran el mejor soundtrack del último tiempo, ‘Dance The Night’, tampoco apareció en la lista de nominaciones al Oscar 2024.

Dance The Night no esta recibiendo el reconocimiento que merece en este año. Siendo el 4° sencillo de Dua Lipa que alcanza el #1 en su país y llegando al top 10 en mucha listas. Además de tener cientos de millones de reproducciónes en todas las plataformaspic.twitter.com/wDKgViyRX1 — DUALIPAHISPANIC (@DUAHISPANIC) January 23, 2024