Robert Downey y otras celebridades que ganaron un Oscar por primera vez este 2024

"He hablado un montón sobre la cantidad de personas que no quisieron hacerla, y eso a veces suena vengativo… No quiero ser vengativo, así que esto es más bien una petición... para reconocer que ahí fuera hay muchísima gente que querrían tener la oportunidad que se me ha dado a mí. Entiendo que esta es una industria con aversión a los riesgos, lo comprendo, pero las películas de 200 millones de dólares también son un riesgo, ¿saben? Y no siempre funcionan. En lugar de hacer una película de 200 millones, ¡intenten hacer veinte de diez millones! ¡O cincuenta de cuatro millones! Hay tanta gente… Me siento muy feliz aquí, me sentí muy feliz haciendo esta película y quiero que otras personas experimenten esta dicha. Y están ahí fuera, se los prometo. El próximo Martin Scorsese está ahí fuera, la próxima Greta (Gerwig), el próximo Christopher Nolan... Sólo quieren una oportunidad y podemos dárselas", manifestó en lo que fue calificado como el mejor discurso de agradecimiento.