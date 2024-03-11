Premios Oscar 2024

Robert Downey y otras celebridades que ganaron un Oscar por primera vez este 2024

Cillian Murphy, Christopher Nolan y hasta Godzilla están en esta lista de famosos que se llevaron la estatuilla en los premios de la Academia

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video Así lucían los actores favoritos de Hollywood en los Premios Oscar hace 20 años: el cambio es impactante

Cada año, los Premios Oscar nos regalan muchos momentos memorables y marcan historia en el cine gracias a sus codiciadas estatuillas.

Con cada entrega también nuevos ganadores se suman a la codiciada lista de famosos que han logrado destacarse en los ámbitos de la actuación, dirección, música, vestuario, efectos visuales, etc., y el 2024 no fue la excepción.

PUBLICIDAD

1. Robert Downey Jr.

A pesar de ser esta su tercera nominación (ya había tenido otra como Mejor Actor por 'Chaplin' en 1992 y una más como Mejor Actor de reparto por 'Tropic Thunder' en 2008), es la primera vez que se lleva el premio a casa, gracias a su interpretación como Lewis Strauss en 'Oppenheimer'.

Este personaje le dio además el Premio BAFTA y el Globo de Oro 2024.

"Quiero agradecer a mi terrible infancia y la Academia, en ese orden. Quiero agradecer a mi veterinaria, quiero decir, esposa. Me encontraste como una gruñona mascota que rescatar y me amaste hasta que volví a la vida. Gracias. Este es mi pequeño secreto: Necesitaba este trabajo más de lo que me necesitaban a mí. Avri, Exton, Indio: esto es para ustedes", expresó al recibir el premio.

Más sobre Premios Oscar 2024

Emma Stone logró una hazaña en los Premios Oscar 2024 que ningún actor ha podido conseguir
2 mins

Emma Stone logró una hazaña en los Premios Oscar 2024 que ningún actor ha podido conseguir

Cultura Pop
En los Premios Oscar 2024 hubo caídas, un famoso sin ropa y más: los mejores memes de la noche
3 mins

En los Premios Oscar 2024 hubo caídas, un famoso sin ropa y más: los mejores memes de la noche

Cultura Pop
John Cena encendió los Premios Oscar 2024 al aparecer sin ropa: sus músculos enamoraron las redes
2 mins

John Cena encendió los Premios Oscar 2024 al aparecer sin ropa: sus músculos enamoraron las redes

Cultura Pop
'La sociedad de la nieve' fracasa en los Premios Oscar 2024: perdió ante estas películas
2 mins

'La sociedad de la nieve' fracasa en los Premios Oscar 2024: perdió ante estas películas

Cultura Pop
Los Premios Oscar 2024 ya tuvieron su primera caída, pero Liza Koshy se levantó como toda una reina
3 mins

Los Premios Oscar 2024 ya tuvieron su primera caída, pero Liza Koshy se levantó como toda una reina

Cultura Pop
Celebridades que ganaron en los Premios Oscar, pero en realidad no estudiaron actuación
5 mins

Celebridades que ganaron en los Premios Oscar, pero en realidad no estudiaron actuación

Cultura Pop
¿Qué películas podrían ganar un Oscar este año? Hay una clara favorita entre los expertos
4 mins

¿Qué películas podrían ganar un Oscar este año? Hay una clara favorita entre los expertos

Cultura Pop
¿Quién se quedó con el Oscar que ganó Heath Ledger después de morir? Su hija no lo conservó
2 mins

¿Quién se quedó con el Oscar que ganó Heath Ledger después de morir? Su hija no lo conservó

Cultura Pop

2. Cillian Murphy

El actor irlandés es de las pocas luminarias que ha sido nominada por primera vez a los Premios Oscar y se lleva el premio por el Mejor Actor.

Gracias a su papel protagónico en 'Oppenheimer' también ganó un Globo de Oro, un premio SAG (Screen Actors Guild Awards), un premio BAFTA y un premio Satellite.

3. Godzilla

La producción 'Godzilla minus one' marcó historia, ya que fue la primera vez que este monstruo recibe una nominación al Oscar y la primera vez que una película japonesa gana en la categoría de Mejores efectos visuales.

Masaki Takahashi holds statuettes as he accepts the award for Best Visual Effects for "Godzilla Minus One" onstage during the 96th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 10, 2024. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) (Photo by PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)
Masaki Takahashi holds statuettes as he accepts the award for Best Visual Effects for "Godzilla Minus One" onstage during the 96th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 10, 2024. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) (Photo by PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)
Imagen PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

4. Christopher Nolan

A pesar de ser un reconocido Director de cine que ha estado nominado por cuatro ocasiones y en cuatro categorías distintas (por 'Memento' en 2002, 'Inception' en 2011 y 'Dunquerke' en 2018), Chris Nolan ganó sus primeros dos Oscares este 2024: como Mejor Director y Mejor Película por 'Oppenheimer'.

El Director agradeció a su "esposa y productora de todas sus películas y de todos sus hijos" al obtener uno de sus reconocimientos.

5. Da'Vine Joy Randolph

La actriz, al igual que Cillian Murphy, recibió su primera nominación a los Premios Oscar este año y consiguió ganarla, gracias a la cinta 'Los que quedan', derrotando a famosas de la talla de America Ferrera, Jodie Foster y Emily Blunt.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 10: Robert Downey Jr., Da'Vine Joy Randolph, Emma Stone, and Cillian Murphy pose in the press room during the 96th Annual Academy Awards at Ovation Hollywood on March 10, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Rodin Eckenroth/Getty Images)
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 10: Robert Downey Jr., Da'Vine Joy Randolph, Emma Stone, and Cillian Murphy pose in the press room during the 96th Annual Academy Awards at Ovation Hollywood on March 10, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Rodin Eckenroth/Getty Images)
Imagen Rodin Eckenroth/Getty Images

6. Cord Jefferson

El director y guionista de 'American Fiction' luchó contra todo pronóstico y se llevó su primer Oscar como Mejor guión adaptado, expresando que es la primera vez también que se atreve a dirigir algo en su vida.

"He hablado un montón sobre la cantidad de personas que no quisieron hacerla, y eso a veces suena vengativo… No quiero ser vengativo, así que esto es más bien una petición... para reconocer que ahí fuera hay muchísima gente que querrían tener la oportunidad que se me ha dado a mí. Entiendo que esta es una industria con aversión a los riesgos, lo comprendo, pero las películas de 200 millones de dólares también son un riesgo, ¿saben? Y no siempre funcionan. En lugar de hacer una película de 200 millones, ¡intenten hacer veinte de diez millones! ¡O cincuenta de cuatro millones! Hay tanta gente… Me siento muy feliz aquí, me sentí muy feliz haciendo esta película y quiero que otras personas experimenten esta dicha. Y están ahí fuera, se los prometo. El próximo Martin Scorsese está ahí fuera, la próxima Greta (Gerwig), el próximo Christopher Nolan... Sólo quieren una oportunidad y podemos dárselas", manifestó en lo que fue calificado como el mejor discurso de agradecimiento.
Relacionados:
Premios Oscar 2024Premios OscarRobert Downey JrCinePelículasActores HollywoodHollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD