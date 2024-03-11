Robert Downey y otras celebridades que ganaron un Oscar por primera vez este 2024
Cillian Murphy, Christopher Nolan y hasta Godzilla están en esta lista de famosos que se llevaron la estatuilla en los premios de la Academia
Cada año, los Premios Oscar nos regalan muchos momentos memorables y marcan historia en el cine gracias a sus codiciadas estatuillas.
Con cada entrega también nuevos ganadores se suman a la codiciada lista de famosos que han logrado destacarse en los ámbitos de la actuación, dirección, música, vestuario, efectos visuales, etc., y el 2024 no fue la excepción.
1. Robert Downey Jr.
A pesar de ser esta su tercera nominación (ya había tenido otra como Mejor Actor por 'Chaplin' en 1992 y una más como Mejor Actor de reparto por 'Tropic Thunder' en 2008), es la primera vez que se lleva el premio a casa, gracias a su interpretación como Lewis Strauss en 'Oppenheimer'.
Este personaje le dio además el Premio BAFTA y el Globo de Oro 2024.
OSCAR WINNER ROBERT DOWNEY JR!!
"Quiero agradecer a mi terrible infancia y la Academia, en ese orden. Quiero agradecer a mi veterinaria, quiero decir, esposa. Me encontraste como una gruñona mascota que rescatar y me amaste hasta que volví a la vida. Gracias. Este es mi pequeño secreto: Necesitaba este trabajo más de lo que me necesitaban a mí. Avri, Exton, Indio: esto es para ustedes", expresó al recibir el premio.
2. Cillian Murphy
El actor irlandés es de las pocas luminarias que ha sido nominada por primera vez a los Premios Oscar y se lleva el premio por el Mejor Actor.
Gracias a su papel protagónico en 'Oppenheimer' también ganó un Globo de Oro, un premio SAG (Screen Actors Guild Awards), un premio BAFTA y un premio Satellite.
3. Godzilla
La producción 'Godzilla minus one' marcó historia, ya que fue la primera vez que este monstruo recibe una nominación al Oscar y la primera vez que una película japonesa gana en la categoría de Mejores efectos visuales.
4. Christopher Nolan
A pesar de ser un reconocido Director de cine que ha estado nominado por cuatro ocasiones y en cuatro categorías distintas (por 'Memento' en 2002, 'Inception' en 2011 y 'Dunquerke' en 2018), Chris Nolan ganó sus primeros dos Oscares este 2024: como Mejor Director y Mejor Película por 'Oppenheimer'.
El Director agradeció a su "esposa y productora de todas sus películas y de todos sus hijos" al obtener uno de sus reconocimientos.
Christopher Nolan's acceptance speech for his first ever #Oscar
See the full winners list: https://t.co/IctYZ9WO3B pic.twitter.com/55y27SAuZc
5. Da'Vine Joy Randolph
La actriz, al igual que Cillian Murphy, recibió su primera nominación a los Premios Oscar este año y consiguió ganarla, gracias a la cinta 'Los que quedan', derrotando a famosas de la talla de America Ferrera, Jodie Foster y Emily Blunt.
6. Cord Jefferson
El director y guionista de 'American Fiction' luchó contra todo pronóstico y se llevó su primer Oscar como Mejor guión adaptado, expresando que es la primera vez también que se atreve a dirigir algo en su vida.
"He hablado un montón sobre la cantidad de personas que no quisieron hacerla, y eso a veces suena vengativo… No quiero ser vengativo, así que esto es más bien una petición... para reconocer que ahí fuera hay muchísima gente que querrían tener la oportunidad que se me ha dado a mí. Entiendo que esta es una industria con aversión a los riesgos, lo comprendo, pero las películas de 200 millones de dólares también son un riesgo, ¿saben? Y no siempre funcionan. En lugar de hacer una película de 200 millones, ¡intenten hacer veinte de diez millones! ¡O cincuenta de cuatro millones! Hay tanta gente… Me siento muy feliz aquí, me sentí muy feliz haciendo esta película y quiero que otras personas experimenten esta dicha. Y están ahí fuera, se los prometo. El próximo Martin Scorsese está ahí fuera, la próxima Greta (Gerwig), el próximo Christopher Nolan... Sólo quieren una oportunidad y podemos dárselas", manifestó en lo que fue calificado como el mejor discurso de agradecimiento.
Cord Jefferson calling out Hollywood during his Oscar speech…hell yes
“Instead of making one $200 million movie, try making twenty $10 million movies or fifty $4 million movies” pic.twitter.com/ngEmm6G2Dy