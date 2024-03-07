Celebridades que ganaron en los Premios Oscar, pero en realidad no estudiaron actuación

Video Así lucían los actores favoritos de Hollywood en los Premios Oscar hace 20 años: el cambio es impactante

Para aquellos que deciden aventurarse en la carrera de actuación, uno de los sueños más grandes es a ganar un Premio Oscar algún día.

De entre las celebridades que han triunfado en su meta para llevarse una de las codiciadas estatuillas a casa y ser nombradas Mejor Actor o Mejor Actriz, hay quienes ni siquiera estudiaron actuación como tal. ¿Será que su talento ya lo traían desde el nacimiento? ¿o el medio del espectáculo los fue forjando hasta llegar a hacerlos los mejores?

En la lista se encuentran varios famosos que jamás pisaron una escuela de artes escénicas:

1. Joaquín Phoenix

El actor estadounidense fue nominado a los Premios Oscar en cuatro ocasiones y en el 2020 finalmente obtuvo la estatuilla como 'Mejor Actor' por su gran interpretación como el Joker.

Phoeniz proviene de una familia que ya tenía en sus venas el talento artístico, pues su hermano River también fue actor.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - FEBRUARY 09: Joaquin Phoenix, winner of the Actor in a Leading Role award for "Joker," poses in the press room during the 92nd Annual Academy Awards at Hollywood and Highland on February 09, 2020 in Hollywood, California. (Photo by Rachel Luna/Getty Images) Imagen Rachel Luna/Getty Images



Sin tener estudios previos, el histrión comenzó a trabajar en campañas publicitarias y teniendo pequeños papeles en series de televisión que hicieron despuntar su carrera poco a poco hasta llegar al cine.

2. Leonardo Di Caprio

Tras perseguir el Oscar por un largo tiempo e incluso convertirse en un meme recurrente, el famoso protagonista de 'Titanic' obtuvo por fin el galardón en 2016, gracias a su interpretación en la cinta 'The Revenant'.

Se dice que su talento es nato, ya que nunca tuvo ningún entrenamiento o preparación, pero lo que sí es que empezó a actuar desde una edad muy temprana, apareciendo en comerciales y películas educativas, lo que demuestra que más bien su aprendizaje lo obtuvo empíricamente.

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 28: Actor Leonardo DiCaprio, winner of Best Actor for 'The Revenant,' poses in the press room during the 88th Annual Academy Awards at Loews Hollywood Hotel on February 28, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images) Imagen Jason Merritt/Getty Images

3. Eddie Redmayne

El actor británico que obtuvo el Premio Oscar como 'Mejor Actor' en el 2014 y 2015 estudió una carrera que, aunque tenía un poco que ver con el escenario, en realidad no le dio las bases para llegar a convertirse en el ganador de la estatuilla.

Redmayne es Licenciado en Historia del Arte en Trinity College de Cambridge, sin embargo él ha sabido casi desde siempre que su verdadera vocación es la actuación, por lo que trabajó incluso de mesero mientras hacía obras de teatro y proyectos locales.

Casi una década más tarde de iniciar su difícil camino hacia la cima, consiguió ganar la estatuilla por sus trabajos interpretando a Stephen Hawking en 'La teoría del todo' y en 'La chica danesa'.

4. Matthew MacConaughey

'El club de los deshauciados' fue el trabajo que le dio a Matthew MacConaughey el Oscar como 'Mejor Actor' en 2014, sin embargo, él no siempre supo que quería dedicarse a la actuación: lo descubrió gracias a un libro.

El histrión cuenta que se encontraba estudiando para ser abogado, cuando leyó 'El vendedor más grande del mundo', el cual lo inspiró a probar suerte en el medio del espectáculo.

5. Jennifer Lawrence

¡Cómo olvidar su caída en los Premios Oscar 2013 cuando se acercó para recibir la estatuilla! Jennifer Lawrence nos ha regalado uno de los momentos más memorables en pantalla de dicha premiación y su vida estuvo a punto de no ser igual.

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 24: Actress Jennifer Lawrence reacts after winning the Best Actress award for "Silver Linings Playbook" during the Oscars held at the Dolby Theatre on February 24, 2013 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) Imagen Kevin Winter/Getty Images



La actriz, originaria de Kentucky, fue descubierta por una agencia de talentos mientras 'turisteaba' en Nueva York. Ella resultó tener un talento natural para la actuación que la ha hecho ser hasta ahora ganadora del Oscar por 'Los juegos del hambre' y multiganadora de los Globos de Oro.

6. Natalie Portman

Es difícil creer que Natalie Portman no tiene ningún tipo de educación previa en actuación, más que participar de niña en talleres de teatro de cursos de verano.

En 2011 se llevó el Oscar como 'Mejor Actriz' por 'El cisne negro', sin embargo, al igual que Di Caprio, su carrera comenzó cuando era tan solo una niña y aunque su vida la encaminó más por el modelaje, la actriz nunca se mostró interesada en él.

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 27: Actress Natalie Portman (R), winner of the award for Best Actress in a Leading Role for 'Black Swan', poses in the press room during the 83rd Annual Academy Awards held at the Kodak Theatre on February 27, 2011 in Hollywood, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images) Imagen Jason Merritt/Getty Images

7. Christian Bale

En 2011, Christian Bale fue reconocido por la Academia como 'Mejor Actor de Reparto', gracias a la cinta 'The Fighter'.

El histrión también fue un niño actor que logró llegar a Hollywood sin pisar nunca una academia de artes escénicas, pero gracias a su talento y su trabajo duro.

8. Reese Whiterspoon

La actriz, originaria de Luisiana, obtuvo el Premio como 'Mejor Actriz' en el 2006, por su actuación en el filme 'Walk the line'.

Reese se encontraba estudiando Literatura en la prestigiosa Universidad de Stanford, cuando decidió dejar la escuela un año después de iniciar la carrera para dar un giro radical a su vida y dedicarse a la actuación, ya que siempre le había gustado participar en proyectos locales. Tuvo suerte y no tardó mucho en encontrar buenas oportunidades gracias a su carisma y talento.

9. Charlize Theron

Nadie creería que la ganadora del Oscar del 2003 por la película 'Monster', Charlize Theron, tendría más bien aspiraciones de ser bailarina profesional en su adolescencia y que incluso trabajó como modelo para pagar sus lecciones de ballet, sin embargo, un desafortunado accidente lo cambió todo.

La actriz sufrió una terrible lesión en la rodilla a los 19 años, la cual eliminó sus sueños de llegar a los escenarios de esa manera, por lo que decidió explorar otras opciones para estar en ellos y compró un boleto para Los Ángeles, California.

10. Julia Roberts

La intérprete de 'Mujer Bonita' ha sido nominada al Oscar en cuatro ocasiones diferentes, llevándose la codiciada estatuilla en el 2000 por 'Erin Brockovich'.

Julia Roberts estudió en realidad Periodismo, pero decidió probar suerte en Nueva York como actriz y, aunque tuvo años muy difíciles, no se dio por vencida hasta llegar hasta donde está.