Premios Oscar 2024

John Cena encendió los Premios Oscar 2024 al aparecer sin ropa: sus músculos enamoraron las redes

John Cena hizo una aparición única en los Premios Oscar 2024 que seguro pasará a la historia.

Por:Lili Diaz
Por:Lili Diaz
Video John Cena se enamoró de las luchas después de vivir algo horrible: su infancia no fue fácil

En los Premios Oscar de este 2024 los invitados e internautas enloquecieronn con la aparición de John Cena al desnudo... ¡Literalmente! siendo uno de los momentos más divertidos de la noche.

John Cena aparece desnudo en los Premios Oscar 2024 para presentar una categoría

Sí, leíste bien. El mismísimo John Cena, en su máxima expresión de "no lo puedes ver", se subió al escenario completamente desnudo. Solo con una tarjeta en la mano y una sonrisa pícara en el rostro, el actor y luchador profesional dejó a todos con la boca abierta mientras hacía su aparición para entregar el premio a Mejor Vestuario, y anunciando a 'Poor Things' como la gran ganadora.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos aplaudían la osadía de Cena y su increíble físico, mientras que otros criticaban la falta de respeto hacia la ceremonia. Pero una cosa es segura: nadie pudo evitar hablar de este momento tan peculiar.

Los memes de John Cena sin ropa en los Premios Oscar no tardaron en aparecer en redes

Los memes no se hicieron esperar e incluso algunos bromearon diciendo que el premio a Mejor Vestuario debería haber sido para él mismo, por su "traje" invisible.

"El hombre más macho y masculino cuando apareció John Cena encuerado en los #Oscars2024 me puso a gritar", "No me esperaba ver a John Cena desnudo jaja","John Cena es la mejor persona del mundo y lo demuestra cada día jaja hoy se ganó la atención de los Oscares", "John Cena sí estab desnudo de verdad jaja no puedo con tanto", "John cena presentando 'mejor diseño de vestuario' DESNUDO en los Oscares es lo mejor que vi" y "El nivel de producción de los Oscares me gustó porque salió un hombre desnudo", es lo que externaron algunos.


Cena no permaneció desnudo todo el tiempo, pues mientras los nominados fueron mencionados, tres personas del staff lo ayudaron a colocarle lo que parecía una cortina de color nude que funcionó como si fuera un vestido. De hecho en Internet lo compararon con uno de las prendas que usó la princesa Ariel en la cinta animada.

John Cena apareció sin ropa en los Premios Oscar 2024
Imagen @ChavaRRivera / Twitter
Imagen @ChavaRRivera / Twitter


Sin duda, este fue un momento que quedará grabado en la historia de los Oscar, no solo por la peculiaridad del acto en sí, sino también por la reacción del público y las redes sociales.

¿Y tú qué opinas? ¿Te atreverías a hacer lo mismo que John Cena? Dinos en los comentarios.

