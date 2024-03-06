Estas películas tuvieron muchas nominaciones al Oscar, pero no ganaron ni uno: 'American Hustle' tuvo 10

Video Los latinos nominados al Oscar 2024: de 'La sociedad de la nieve' a 'Spider-Man Across the Spideverse'

A lo largo de los años han habido varias películas que recibieron múltiples nominaciones al codiciado premio Oscar, pero a pesar de su éxito no lograron salir de la ceremonia con ninguna estatuilla.

6 películas con varias nominaciones al Oscar, pero que no ganaron ninguna presea

'12 Angry Men'

Esta es una película clásica de drama judicial, estrenada en 1957. La trama se centra en los debates intensos y las tensiones emocionales que surgen entre los miembros de un jurado, los cuales deliberan sobre el veredicto de un caso de asesinato.

La cinta logró tres nominaciones al Oscar, pero a pesar de ser aclamada por su guion, actuaciones destacadas y su habilidad para explorar temas profundos, no obtuvo ninguna presea.

'12 Angry Men' Imagen Orion-Nova Productions

'El Lobo de Wall Street'

Dirigida por Martin Scorsese y estrenada en 2013, el filme narra las memorias del corredor de bolsa Jordan Belfort, quien fue condenado por delitos financieros relacionados con el fraude de valores en la década de 1990.

La película tuvo una gran recepción por parte del público y logró 5 nominaciones a los Premios Oscar en las categorías más importantes, como Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor principal, Mejor actor de reparto y Mejor guion adaptado. Lamentablemente, ante los ojos de la Academia, no fue tan grandiosa y se quedó sin estatuillas.

De hecho, las quejas llegaron de inmediato a Internet, pues se apuntó que Leonardo DiCaprio había dado la "actuación de su vida" y le habían robado su premio, lo cual fue imperdonable.

'El lobo de Wall Street' Imagen Red Granite Productions

'American Hustle'

La trama de la cinta estrenada en 2013 sigue a Irving Rosenfeld, un estafador de Nueva Jersey interpretado por Christian Bale, y a su socia y amante, Sydney Prosser, interpretada por Amy Adams. Juntos, llevan a cabo una serie de estafas y fraudes financieros hasta que son atrapados por el agente del FBI Richie DiMaso, interpretado por Bradley Cooper, quien les ofrece la oportunidad de evitar la cárcel a cambio de colaborar en una operación encubierta para atrapar a políticos corruptos y criminales.

Dicha película recibió un total de diez nominaciones para la estatuilla de los Premios Oscar y sorpresivamente en la ceremonia su nombre jamás fue mencionado, lo cual también se señaló como una injusticia debido a la calidad de los actores que participaron en ella.

'American Hustle' Imagen Columbia Pictures

'El color púrpura'

Aunque Steven Spielberg es conocido por crear 'Jurassic Park', 'La lista de Schindler' o 'Jaws', en 1985 estrenó 'El Color Púrpura', historia que narra la vida de Celie, una mujer afroamericana que enfrenta numerosos desafíos y adversidades a lo largo de su vida debido a la discriminación.

La película se llevó 11 nominaciones, incluidas, por ejemplo, 'Mejor película', 'Mejor director' o 'Mejor fotografía', pero no fue galardonada en la ceremonia a pesar de ser una de las narraciones más emotivas de su año.

'El color púrpura' Imagen Warner Bros.

'Pandillas de Nueva York'

Ambientada en la ciudad de Nueva York, en la década de 1860, esta cinta cuenta la violenta rivalidad entre diferentes pandillas urbanas, así como la lucha por el poder político y social en medio de un contexto histórico turbulento.

Estrenada en 2002 y también dirigida por Scorsese recibió diez nominaciones al Premio de la Academia y aunque no ganó en ninguna de las categorías, sigue siendo una de las películas más aclamadas por los cinéfilos.

'Pandillas de Nueva York' Imagen Miramax

'Nebraska'

Este es un drama cómico que presenta a un anciano llamado Woody Grant, quien cree haber ganado un millón de dólares después de recibir una carta publicitaria y decide viajar desde su hogar en Montana hasta Nebraska para reclamar su premio.

Con 6 nominaciones se esperaba que obtuviera al menos una estatuilla, pero tanto el director Alexander Payne, como el actor principal, Bruce Dern, regresaron a casa con las manos vacías.

'Nebraska' Imagen Paramount Vantage



