Emma Stone

Emma Stone logró una hazaña en los Premios Oscar 2024 que ningún actor ha podido conseguir

La intérprete de Bella Baxter en 'Poor things' consiguió llevarse la estatuilla como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2024

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video La verdad tras el impactante baile de Emma Stone y Mark Ruffalo en ‘Poor Things’ que se volvió viral

Gracias a su gran interpretación como Bella Baxter en 'Poor things' ('Pobres criaturas'), Emma Stone se convirtió en la ganadora del Oscar como Mejor Actriz este 2024, un título que muchas actrices sueñan, pero muy pocas logran alcanzar.

Lo que no sabíamos es que con este gran logro, la actriz de 'La la land', sin saberlo, consiguió también una gran hazaña, pues se sumó a un selecto grupo de actrices de Hollywood que han hecho algo inigualable por ningún hombre.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 10: Emma Stone attends the 2024 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 10, 2024 in Beverly Hills, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair)
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 10: Emma Stone attends the 2024 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 10, 2024 in Beverly Hills, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair)
Imagen Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair

El selecto grupo al que Emma Stone pertenece tras ganar el Oscar como Mejor Actriz este 2024

La estatuilla que Emma Stone ganó la noche de este domingo 10 de marzo en los Premios de la Academia no es la primera, sino la segunda que obtiene.

La primera vez que ganó fue en el 2017 por su papel como Mia en 'La la land', hace menos de diez años.

Imagen Dale Robinette / Lionsgate

Este segundo Oscar la introdujo a un selecto grupo de actrices que han ganado el Oscar más de una vez a sus 35 años, que es justo la edad que acaba de cumplir Stone el pasado 6 de noviembre.

Otras mujeres que han conseguido lograr esta gran hazaña han sido tan solo siete más:

- Meryl Streep: 'Kramer vs. Kramer' en 1982 y 'La decisión de Sophie' en 1983
-Jodie Foster: 'The Accused' en 1989 y 'El silencio de los inocentes' en 1992
-Elizabeth Taylor: 'Una mujer marcada' en 1961 y '¿Quién le teme a Virginia Wolf' en 1967
-Bette Davis: 'Peligrosa' en 1936 y 'Jezabel' en 1939
-Luise Rainer: 'El gran Ziegfeld' en 1937 y 'La buena tierra' en 1939
-Olivia de Havilland: 'La vida íntima de Julia Norris' en 1947 y 'La heredera' en 1950
-Hilary Swank: 'Los chicos no lloran' en el 2000 y 'Million dollar baby' en 2005

Jodie Foster, Emma Stone y Meryl Streep
Jodie Foster, Emma Stone y Meryl Streep
Imagen Jodie Foster, Emma Stone y Meryl Streep

Ningún hombre ha logrado ganar más de un Oscar a los 35 años

Lo que llama la atención de este selecto grupo de personas es que sólo está compuesto por mujeres, ya que ningún actor de género masculino ha logrado ganar más de un Oscar teniendo la edad de 35 años.

Esta es una más de las curiosidades de los Premios Oscar de las que no se sabe el por qué.

