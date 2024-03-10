En los Premios Oscar 2024 hubo caídas, un famoso sin ropa y más: los mejores memes de la noche

Video ¿De qué trata ‘Zona de Interés’, la película que dejó con las ganas de un Oscar a ‘La Sociedad de la Nieve’

Los Premios Oscar 2024 no solo fueron un evento para honrar lo mejor del cine, sino también una fuente inagotable de inspiración para los creativos del mundo digital. Los memes inundaron las redes sociales durante y después de la ceremonia, capturando momentos inolvidables.

La audiencia no perdió la oportunidad de transformar los momentos más destacados de la noche en divertidas imágenes y videos virales que rápidamente se convirtieron en tendencia. Aquí te compartirmos los mejores.

Los mejores memes de los Premios Oscar 2024

Los animales no suelen tener mucha relevancia en los Premios Oscar, pero este año fue diferente gracias al perrito Mesi, el cual estuvo en dicho evento y participó en 'Anatomía de una caída'. De hecho en una parte de la ceremonia la cámara lo enfocó "aplaudiendo" y gracias a ello los internautas creen que dicha imágen es digna de volverse un meme.

Mi reacción al ver a Messi aplaudiendo 😍 #Oscars amo a ese perro, si no han visto #AnatomíaDeUnaCaída no saben lo que se pierden 🐕 pic.twitter.com/9cerkOSIrt — Memes de Película (@Pakobunny) March 11, 2024



Si bien en esta ocasión no hubieron vestidos que se transformaron en imágenes divertidas, ante la vista del público los looks de America Ferreira y el de Billie Eilish dieron "vibras" de ser idénticos al del famoso meme de la casa rosa y la negra cuando posaron juntas en la alfombra roja.

Algunos insinuaron que 'Barbie' y 'Oppenheimer' fueron "ignoradas por la Academia, pues le dieron toda la atención al filme de Yorgos Lanthimos, 'Poor Things'.

Quizá uno de los mejores espectáculos de la noche fue cuando Ryan Gosling interpretó 'I'm Just Ken' canción que interpretó en 'Barbie' y fue halagada por todos.

Como era de esperarse lució un traje rosa para hacer honor a la temática de la cinta y además, estuvo acompañado de diversos bailarines, lo cual hizo que las personas mencionaran que dicha escena se parecía al video de 'Diamonds Are a Girl's Best Friend' donde Marilyn Monroe porta un elegante vestido del mismo color.

Otro momento que se hizo viral en cuestión de minutos fue cuando John Cena apareció en el escenario durante la transmisión para presentar el premio al Mejor Diseño de Vestuario, sin usar nada de ropa y los memes no pararon al respecto.

Excelente por Emma Stone

Pero definitivamente el show se lo llevó nuestro héroe Peacemaker John Cena pic.twitter.com/VxQKzY4Zc4 — El Mesías 😎 (@yosoymiguel2024) March 11, 2024



'Godzilla Minus One' pasó a la historia como la primera película japonesa en ganar en la categoría de Mejores Efectos Visuales y el resultado resultó tener tan buena respuesta en redes que hasta crearon divertidas imágenes al respecto, tal como el ejemplo de abajo, donde se puede ver a Godzilla contento llevándose su enorme estatuilla a casa.

Al Pacino fue el encargado de anunciar al ganador de 'Mejor Película'.No obstante dio la impresión de que no quiso perder el tiempo haciéndolo, debido a que ni siquiera mencionó a los nominados en la categoría y directamente abrió el sobre mencionando a 'Oppenheimer'.

Su presencia en los Premios Oscar 2024 fue tan corta y su "poco interés" interés de su parte hizo que los memes con sus nombre se volvieran tendencia.

Por último, aunque la gente se quejó sobre la gala, como todos los años, los internautas admitieron que les gusta ver la premiación y se volvió un gusto culposo que observan cada año.

¿Cuál fue tu favorito? Dinos en los comentarios.

