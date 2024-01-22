¿'Poor Things' es feminista?: La razón por la que todo mundo está hablando de la película y comparándola con 'Barbie'

2023 estuvo lleno de películas interesantes y la que cerró con broche de oro fue 'Poor Things', la cual se estrenó en el último mes del año en Estados Unidos. La cinta dirigida por Yorgos Lanthimos, narra la historia de Bella Baxter, una mujer a la que un científico loco le da borrón y cuenta nueva a través de un procedimiento experimental, con el cual descubre gradualmente las maravillas y los peligros del mundo.

Emma Stone es la actriz favorita para ganar el premio Oscar gracias a 'Poor Things'

Con su llegada a otros países la cinta se está volviendo todo un fenómeno y es que las críticas del público han resultado ser de lo más favorables. De hecho, se volvió tendencia en Twitter por hablar sobre el significado del ser humano, explorar la sexualidad y la búsqueda del amor propio.

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad de halagar a Emma Stone, pues con su gran trabajo actoral, están seguros de que será la famosa que se lleve la estatuilla a los Premios Oscar en la categoría de 'Mejor Actriz' en su edición del 2024.

"Habiendo visto 'Poor Things' solo reafirmo que ese Oscar TIENE QUE SER DE ELLA", "No puedo creer que por una vez en Twitter estamos todos de acuerdo y amamos 'Poor Things' como una sola mente colectiva", "Me explotó la cabeza 'Poor Things', Yorgos Lathmos lo hizo de nuevo, Emma Stone va por el Oscar", "Amigos, acabo de ver 'Poor Things' y QUE INCREÍBLE PELÍCULA. Es una de las películas más raras que he visto, un deleite visual, no creo que volvamos a ver a Emma Stone de la misma manera después de 'Poor Things' o "DENLE TODOS LOS PREMIOS A EMMA STONE. Su actuación como Bella Baxter en 'Poor Things' está a otro nivel", fueron algunos de ellos.



Sus compañeros de escena Willem Dafoe y Mark Ruffalo también fueron reconocidos por su actuación, además aquellos que ya pudieron disfrutar de la cinta expresaron que no solo los famosos que aparecen destacan, también la escenografía, dirección, vestuario y maquillaje.

"Willem Dafoe hacen una interpretación maravillosa. Me encanta la dirección artística y la escenografía", "Es excelente' Poor Things' y ni hablar de Emma Stone, Willem Dafoe y Mark Ruffalo, la rompieron totalmente", "Willem dafoe es oficialmente uno de los mejores Dr. frankenstein del cine gracias a 'POOR THINGS'", "Mark Ruffalo es tan divertido en 'Poor Things', reo que nunca lo había visto tan grande, realmente puede hacer todo" y "Mark Ruffalo está increíble en 'Poor Things'. Cada gesto, cada línea que decía me hacía reír. Actorazo", resultaron ser otros.

Poor Things la película que está siendo comparada con 'Barbie'

Algo que también llamó la atención es que en redes sociales comenzó a esparcirse la idea de que 'Poor Things' tenía un cierto parecido con 'Barbie' debido a que tuvo un enfoque feminista y de hecho, algunos creen que lo hizo mejor que la película de Greta Gerwig.

"Todas esas personas que creyeron que 'Barbie' era una película feminista, deberían ver 'Poor Things' y encontrarse con algo tan preciosamente narrado y documentado. Te amo, Emma Stone", "'Poor Things es lo que 'Barbie' quiso ser", "Salí de ver 'Poor Things' y una chica dijo “esta película hizo más por el feminismo que Barbie'"… medio que estuve de acuerdo", "'Poor Things' es 'Barbie' en metanfetaminas", "'Poor Things' es como 'Barbie' pero para mujeres en sus 30s, con título universitario y con algún grado de autismo. Totalmente recomendada" y "Ayer vi 'Poor Things', que en algunas partes se parecía mucho a la película que 'Barbie' quería ser, así que ahora me rindo por completo".



Gracias a todas estas opiniones y de la crítica, 'Poor Things' se estaría colocando como una de las favoritas para arrasar en las diversas premiaciones de cine y quizá en los Oscares también podría llevarse algunas estatuillas.

