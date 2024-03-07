¿La selfie más famosa de los Oscar está maldita? Esto le pasó a los actores que aparecen en ella

Video Así lucían los actores favoritos de Hollywood en los Premios Oscar hace 20 años: el cambio es impactante

Los Premios Oscar de 2014 estuvieron llenos de momentos inesperados que capturaron la atención del público. Por ejemplo: cuando llegó un repartidor de pizza a la ceremonia, la incómoda escena al anunciar a 'La La Land' como Mejor Película aunque en realidad ganó 'Moonlight' y, por supuesto, la selfie que tomó Ellen DeGeneres.

Esta foto fue capturada en medio de la ceremonia y, como era de esperarse, todos querían salir en ella, pero pocos actores lo lograron. Titulada 'Si tan sólo el brazo de Bradley fuera más largo. Es la mejor foto', la imagen fue publicada en Twitter por la conductora de la gala y obtuvo más de dos millones de 'likes', causando furor en Internet de inmediato.

Selfie de los Premios Oscar 2014: una 'maldición' para los actores que están en ella

En su momento, esta imagen fue considerada una sensación debido al cariño del público hacia estas estrellas; sin embargo, a 10 años de que fue tomada, algunos de los actores que la protagonizaron han vivido una serie de controversias que disminuyeron su popularidad o incluso hicieron que el público los terminara odiando, corriendo así el rumor de que la foto está maldita, te explicamos.

Selfie premios Oscar 2014 Imagen Ellen DeGeneres / Twitter

Ellen fue "cancelada" por tratar mal a sus empleados

Ellen DeGeneres era una de las mujeres más populares en 2014 y gozaba de una gran base de fans, gracias a su programa 'The Ellen DeGeneres Show', donde platicaba con los famosos, pero todo eso cambió en 2020 cuando los exempleados del espectáculo expresaron que sufrieron ataques racistas e intimidación por parte de la famosa y de los productores ejecutivos, quienes realizaban actos de acoso sexual.

Por supuesto, la noticia generó indignación y la también comediante comenzó a ganarse el odio de Internet por la manera de tratar a los demás. Más tarde, hizo una declaración sincera sobre las acusaciones y aunque se disculpó, nada volvió a ser igual.

Kevin Spacey fue acusado de cometer agresión sexual

El actor de 'Belleza Americana' era uno de los más respetados de la industria por su extensa carrera y tres años después de que se tomara la selfie de los Oscar, fue acusado de agresión sexual por un hombre llamado Anthony Rapp, quien aseguró que el famoso lo agredió en una fiesta en 1986, cuando él solo tenía 14 años.

Como consecuencia inmediata, Spacey fue despedido de la serie 'House of Cards' y dejó de ser considerado para otros proyectos actorales.

En 2020 se llevó a cabo el juicio de Rapp contra el hombre, ahora de 64 años, quien negó haber sido responsable del delito y el jurado lo encontró como no culpable.

A pesar del resultado, Spacey quedó marcado como persona no grata en Hollywood y desde entonces su carrera se fue en picada.

Kevin Spacey Imagen Getty Images

¿Jennifer Lawrence tuvo una aventura con Liam Hemsworth?

Sin duda la protagonista de 'Los juegos del hambre' era una de las actrices más queridas y pasó a ser una de las más odiadas después de que se le acusara de haber tenido una relación secreta con Liam Hemsworth cuando él se encontra saliendo con Miley Cyrus.

Ella rechazó los rumores, rotundamente, pero millones de personas aseguraron en redes sociales no creer en sus palabras.

Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Miley Cyrus Imagen Getty Images y Miley Cyrus / YouTube

Brad Pitt fue acusado de violencia doméstica por Angelina Jolie

Brad Pitt es considerado uno de los galanes eternos de Hollywood y hasta un hombre "perfecto", pero esta imagen se quebró cuando su exesposa, Angelina Jolie, presentó una demanda en 2022 por ejercer violencia doméstica.

De acuerdo a la actriz, esto ocurrió cuando Brad estaba ebrio y la atacó tomándola de la cabeza. Además, alegó que estranguló a uno de sus hijos y golpeó a otro.

El actor de 'Troya' negó lo ocurrido y si bien el caso fue investigado por el FBI, terminó siendo cerrado sin culpables.

Brad Pitt y Angelina Jolie Imagen Getty Images

¿Julia Roberts perdió popularidad?

'Mujer bonita' o 'La boda de mi mejor amigo' son algunas de las cintas más emblemáticas de Roberts, pero en Internet se aseguró que desde 2014 en adelante la actriz ha perdido relevancia en el cine debido a que no ha participado en ninguna cinta destacada y solo protagoniza "fracasos taquilleros".

Julia Roberts Imagen Getty Images



