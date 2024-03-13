Premios Oscar

La supuesta maldición de los Premios Oscar que persigue a las actrices que ganan a Mejor Actriz

Actrices que ganan el premio Oscar a Mejor Actriz se vuelven las más famosas, pero sus vidas amorosas terminan en divorcio.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
La temporada de premios siempre trae consigo una mezcla de emoción y especulación en la industria del entretenimiento, pero entre los rumores y las teorías que circulan, uno de los temas más recurrentes es la llamada maldición de los Oscar', te explicamos.

"Maldición" cae sobre actrices que ganan un premio Oscar: triunfan en el cine y pierden en el amor

Esta sugiere que las ganadoras del codiciado premio a Mejor Actriz Principal en los Oscar experimentan cambios significativos en sus vidas personales poco después de recibir el galardón, particularmente en forma de divorcios.

Si bien no aplica al cien por ciento de las famosas, algunas experimentaron una fuerte separación después de convertirse en las máximas estrellas del cine y las siguientes no son la prueba viviente de ello.

Reese Witherspoon

La protagonista de 'Legalmente rubia' protagonizó la cinta 'Walk the line' donde interpretó el papel de June Carter, una famosa cantante country que se enamora de Johnny Cash y gracias a ello se llevó el premio Oscar en 2006.

La historia basada en hechos reales fue aclamada por la crítica, pero tan solo dos años después se separó de su esposo Ryan Phillippe después de siete años de matrimonio. Aunque no se comentó de manera pública la razón, se especula que fue por una supuesta infidelidad por parte del actor.

Reese Witherspoon y su exesposo
Reese Witherspoon y su exesposo
Imagen Getty Images

Julie Andrews

Adrews es una actriz con una carrera destacada y es actualmente conocida por los millenials gracias a su papel en 'El diario de la princesa' y 'Mary Poppins'. Encarnar a la niñera británica le dio una nominación al Oscar y de hecho, se coronó como la ganadora en 1965 por esta actuación.

Tres años después firmó el divorcio con Tony Walton, un escenógrafo de Hollywood con quien trabajó y tuvo un hijo. A pesar de permanecer juntos 9 años el amor terminó poco después de su gran triunfo en la Academia.

Julie Andrews y Tony Walton
Julie Andrews y Tony Walton
Imagen Getty Images

Halle Berry

Uno de los momentos que siempre perdurarán en la memoria de los Premios Oscar fue aquel en donde Halle Berry se coronó como Mejor Actriz Principal en 2002 por su participación en la cinta 'Monster's Ball', lo cual fue relevante, ya que era la primera actriz afroamericana en obtener dicho galardón.

Su pareja en ese entonces era el cantante Eric Benét, con quien parecía mantener un matrimonio de cuento de hadas. Lamentablemente, a pesar de su éxito en pantalla, su vida amorosa se desmoronó cuando salieron a la luz informes sobre infidelidades que él tuvo.

De hecho, Benét aseguró que cometió dichos actos debido a que era adicto al sexo y aunque fue internado, no logró superar su adicción.

Halle Berry y Eric Benét
Halle Berry y Eric Benét
Imagen Getty Images

Hilary Swank

La mujer de 49 años dio su salto a la fama en 1999 gracias a su interpretación como Brandon Teena, un hombre transgénero, en la película 'Boys Don't Cry', momento en el cual ya estaba casada con el actor Chad Lowe.

Fue hasta 2007 cuando la pareja se separó después de permanacer una década juntos y esto sucedió solo dos años después de que Swank se llevara el premio femenino más importante en 2005 debido a su trabajo en 'Million Dollar Baby'.

Hilary Swank y Chad Lowe
Hilary Swank y Chad Lowe
Imagen Getty Images

Sandra Bullock

'Un sueño posible' fue el proyecto donde Bullock, interpreta a Leigh Anne Tuohy, una mujer adinerada que adopta a un joven sin hogar y lo ayuda a alcanzar su potencial como jugador de fútbol americano.

Su actuación no pasó desapercibida y en 2010 hizo que ganara su primer premio Oscar; sin embargo, dos meses después, la protagonista de 'Miss Simpatía', vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al divorciarse de su esposo Jesse James tras 5 años de matrimonio y de confirmarse una serie de infidelidades de su parte.

Sandra Bullock y Jesse James
Sandra Bullock y Jesse James
Imagen Getty Images

Kate Winslet

La actriz que es recordada por su papel como Rose en 'Titanic' demostró a lo largo de los años que no solo era una "cara bonita", pues realizó diversos papeles que mostraron su gran capacidad actoral y en 2009 logró ser la ganadora al premio Mejor Actriz Principal por su papel en 'The Reader'.

Kate estaba casada con el director británico Sam Mendes desde 2003, pero en 2011, un año después de su reconocimiento, se divorciaron de manera oficial.

Kate Winslet y Sam Mendes
Kate Winslet y Sam Mendes
Imagen Getty Images


¿Crees que esta maldición se cumpla con actrices que en los pasados años se ganaron esta codiciada presea? Dinos en los comentarios.

