Los Razzie 2024 premian a peores películas y actores y esta es la lista de nominados: ¿los superhéroes ya hartaron?

Video Actores que desprecian su Oscar: algunos lo perdieron y otros lo tienen en el baño

Los Razzies han hablado: algunas de los estrenos de cine más esperados del 2023 no solo no cumplieron con las expectativas, sino que se merecen un premio a lo peor de la industria.

Entre sus nominados del 2024 se encuentran cintas de superhéroes, con grandes presupuestos ganadores de un Oscar y más.

Premios Razzie 2024 nominan a las peores películas del año

Así como los Oscar celebran lo mejor del cine, los Golden Raspberry ‘galardonan’ a las peores cintas de Hollywood en una ceremonia satírica.

También conocidos como los Razzie, el 22 de enero pasado dieron a conocer las candidaturas de la edición 2024.

El filme con más nominaciones es ‘Expend4ables’: la cuarta entrega de la franquicia ‘The Expendables’ compite en siete categorías, incluyendo Peor película.

‘The Exorcist: Believer’ y ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ le siguen con cinco nominaciones.

Quizá la gran sorpresa del año es que incluso producciones de gran presupuesto y que prometían mucho son contempladas para una estatuilla. Tal es el caso de ‘Shazam! Fury of the Gods’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, que contienden en cuatro categorías de los Razzie.

Incluso estrellas que han ganado un Oscar están en la contienda por un Razzie, como Helen Mirren.

Lista de nominados a los premios Razzie 2024

Al enlistarla como una de las contendientes a Peor película, los organizadores de los Razzie describieron a ‘Expend4bles’ como “otra entrega de una franquicia que se está desvaneciendo más rápido que la agudeza mental del 'ganador' de Razzie Donald Trump”.

En la misma categoría compiten ‘The Exorcist: Believer’, ‘Meg 2: The Trench’, ‘Shazam! Fury of the Gods’ o ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’

Nominadas a Peor Actriz en los Razzie 2024

No importa si previamente fueron nominadas o ganaron un Oscar, el objetivo de los premios Golden Raspberry es demostrar que cualquiera y en cualquier momento puede cometer un error en su carrera.

Ana de Armas por ‘Ghosted’

Megan Fox por ‘Johnny & Clyde’

Salma Hayek por ‘Magic Mike’s Last Dance’

Jennifer Lopez por ‘The Mother’

Helen Mirren ‘Shazam! Fury of the Gods’

Jennifer Lopez en la película 'The Mother' Imagen Nuyorican Productions/Netflix

Nominados a Peor Actor en los Razzie 2024

Sin importar su trayectoria o anteriores éxitos en la pantalla grande, ellos son los considerados los histriones que hicieron un peor desempeño en el 2023:





Russell Crowe por ‘The Pope’s Exorcist’

Vin Diesel por ‘Fast X’

Chris Evans por ‘Ghosted’

Jason Statham por ‘Meg 2: The Trench’

Jon Voight por ‘Mercy’

Chris Evans en 'Ghosted' Imagen Apple Original Films

Nominadas a Peor Actriz de Reparto en los Razzie 2024

Kim Cattrall por ‘About My Father’

Megan Fox por ‘Expend4bles’

Bai Ling por ‘Johnny & Clyde’

Lucy Liu ‘Shazam! Fury of the Gods’

Mary Stuart Masterson ‘Five Nights at Freddy’s’

Nominados a Peor Actor de Reparto en los Razzie 2024

Michael Douglas por ‘Ant Man & The Wasp: Quantumania’

Mel Gibson por ‘Confidential Informant’

Bill Murray por ‘Ant Man & The Wasp: Quantumania’

Franco Nero por ‘The Pope’s Exorcist’

Sylvester Stallone por ‘Expend4ables’

Nominados a Peor Pareja en pantalla en los Razzie 2024

Ana de Armas y Chris Evans “(quien reprobó Química en Pantalla)” por ‘Ghosted’

Salma Hayek y Channing Tatum por ‘Magic Mike’s Last Dance’

Pooh y Piglet “como asesinos sanguinarios” en ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’

“Cualquier par de ‘mercenarios sin piedad’ en ‘Expend4bles’

“Cualquiera de los dos inversores avariciosos que donaron 400 millones de dólares por los derechos del 'remake' de ‘The Exorcist’

Salma Hayek y Channing Tatum en 'Magic Mike's Last Dance' Imagen Warner Bros.

Nominados a Peor precuela, remake o secuela a los Razzie 2024

‘Ant Man & The Wasp: Quantumania’

‘The Exorcist: Believer’

‘Expend4bles’

‘Indiana Jones and The Dial of Destiny’

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’

Nominados a Peor director a los Razzie 2024

Rhys Frake-Waterfield por ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’

David Gordon Green por ‘The Exorcist: Believer’

Peyton Reed por ‘Ant Man & the Wasp: Quantumania’

Scott Waugh por ‘Expend4bles’

Ben Wheatley por ‘Meg 2: The Trench’

Nominados a Peor guion a los Razzie 2024

‘The Exorcist: Believer’

‘Expend4bles’

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’

‘Shazam! Fury of the Gods’

'Winnie the Pooh: Blood & Honey’

'Winnie The Pooh': Blood and Honey' Imagen Jagged Edge Productions

¿Cómo se eligen los premios Razzie?

Vale la pena recordar que estos galardones no buscan más que ser una sátira de la temporada de premios de Hollywood. En ese sentido, no se trata de una organización formal ni una academia. ‘Variety’ explica que cualquier persona se puede convertir en un juez de los premios al pagar una cuota de 40 dólares o una membresía de por vida de 500.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 9 de marzo, una noche antes de los Oscar.