Video 'La sociedad de la nieve': ¿qué provocó el accidente? y otras dudas resueltas

'La Sociedad de la Nieve' se ganó el corazón del público al plasmar los retos que enfrentaron los 16 sobrevivientes del vuelo aéreo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972. Gracias a ello, obtuvo dos nominaciones a los Premios Oscar en 2024: una en la categoría de 'Mejor Película Internacional' y otra en 'Mejor Maquillaje y Peluquería'.

'La sociedad de la nieve' pierde en los Premios Oscar 2024: no ganó ninguna estatuilla

PUBLICIDAD

Con emoción, los fans y participantes del filme esperaban ver al talento latino triunfar, pero lamentablemente no fue así. Al presentar a los nominados en 'Mejor Maquillaje y Peluquería', se mencionaron películas como 'Golda', 'Maestro', 'Oppenheimer', 'Pobres Criaturas' y, por supuesto, 'La Sociedad de la Nieve'. Sin embargo, la presea fue otorgada a 'Pobres Criaturas', debido al trabajo de Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston.

Esta derrota significó un golpe para 'La Sociedad de la Nieve', pero la esperanza perduró para el premio a la 'Mejor Película Internacional'. La emoción se mantuvo alta, especialmente cuando Bad Bunny y Dwayne Johnson fueron los encargados de anunciar al ganador.

Enzo Vogrincic interpreta a Numa Turcatti en la película 'La sociedad de la nieve' Imagen Netflix



Entre las competidoras junto a la creación del director J.A Bayona estaban 'La Zona de Interés', 'Días Perfectos', 'Yo, Capitán' y 'Sala de Profesores'. Sin embargo, fue la película que narra la vida del comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig, mientras luchan por construir una vida de ensueño cerca de un campo de concentración, la que se llevó la codiciada estatuilla.

Internet reacciona con furia a las derrotas de 'La sociedad de la nieve'

El descontento entre los fans de 'La Sociedad de la Nieve' fue evidente en las redes sociales, considerando este resultado como un robo. En su opinión, el maquillaje fue impecable y la narrativa latina fue excepcional, lo que debió haber sido reconocido por la Academia con al menos una estatuilla dorada.

"Te acepto que hayan perdido en 'Película Internacional', pero ¿'Mejor Maquillaje no'? 'La sociedad de la nieve' tuvo que haberse llevado ese oscar", ¿Cómo 'Poor Things' con un maquillaje horrible le va a ganar al maquillaje le va ganar a 'La sociedad de la nieve'?", "Robo a mano armada a 'La sociedad de la nieve' por mejor maquillaje", "Sorry, pero 'La sociedad de la nieve' ganaba en maquillaje" o "¿Cómo no van a ganar maquillaje y peinado? 'La sociedad de la nieve' tenía mas que merecido ese premio, pero como es una película hispanohablante era imposible que gane", es lo que expresaron.

'Poor Things' y 'La sociedad de la nieve' Imagen Element Pictures y Netflix

¿Tú qué piensas acerca de esta decisión de la Academia? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD