Premios Oscar 2024

'La sociedad de la nieve' fracasa en los Premios Oscar 2024: perdió ante estas películas

'La sociedad de la nieve' fue una de las cintas favoritas a ganar en dos categorías este los Premios Oscar 2024 y se quedó sin una sola presea.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video 'La sociedad de la nieve': ¿qué provocó el accidente? y otras dudas resueltas

'La Sociedad de la Nieve' se ganó el corazón del público al plasmar los retos que enfrentaron los 16 sobrevivientes del vuelo aéreo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972. Gracias a ello, obtuvo dos nominaciones a los Premios Oscar en 2024: una en la categoría de 'Mejor Película Internacional' y otra en 'Mejor Maquillaje y Peluquería'.

'La sociedad de la nieve' pierde en los Premios Oscar 2024: no ganó ninguna estatuilla

PUBLICIDAD

Con emoción, los fans y participantes del filme esperaban ver al talento latino triunfar, pero lamentablemente no fue así. Al presentar a los nominados en 'Mejor Maquillaje y Peluquería', se mencionaron películas como 'Golda', 'Maestro', 'Oppenheimer', 'Pobres Criaturas' y, por supuesto, 'La Sociedad de la Nieve'. Sin embargo, la presea fue otorgada a 'Pobres Criaturas', debido al trabajo de Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston.

Esta derrota significó un golpe para 'La Sociedad de la Nieve', pero la esperanza perduró para el premio a la 'Mejor Película Internacional'. La emoción se mantuvo alta, especialmente cuando Bad Bunny y Dwayne Johnson fueron los encargados de anunciar al ganador.

Enzo Vogrincic interpreta a Numa Turcatti en la película 'La sociedad de la nieve'
Enzo Vogrincic interpreta a Numa Turcatti en la película 'La sociedad de la nieve'
Imagen Netflix

Más sobre Premios Oscar 2024

Robert Downey y otras celebridades que ganaron un Oscar por primera vez este 2024
3 mins

Robert Downey y otras celebridades que ganaron un Oscar por primera vez este 2024

Cultura Pop
Emma Stone logró una hazaña en los Premios Oscar 2024 que ningún actor ha podido conseguir
2 mins

Emma Stone logró una hazaña en los Premios Oscar 2024 que ningún actor ha podido conseguir

Cultura Pop
En los Premios Oscar 2024 hubo caídas, un famoso sin ropa y más: los mejores memes de la noche
3 mins

En los Premios Oscar 2024 hubo caídas, un famoso sin ropa y más: los mejores memes de la noche

Cultura Pop
John Cena encendió los Premios Oscar 2024 al aparecer sin ropa: sus músculos enamoraron las redes
2 mins

John Cena encendió los Premios Oscar 2024 al aparecer sin ropa: sus músculos enamoraron las redes

Cultura Pop
Los Premios Oscar 2024 ya tuvieron su primera caída, pero Liza Koshy se levantó como toda una reina
3 mins

Los Premios Oscar 2024 ya tuvieron su primera caída, pero Liza Koshy se levantó como toda una reina

Cultura Pop
Celebridades que ganaron en los Premios Oscar, pero en realidad no estudiaron actuación
5 mins

Celebridades que ganaron en los Premios Oscar, pero en realidad no estudiaron actuación

Cultura Pop
¿Qué películas podrían ganar un Oscar este año? Hay una clara favorita entre los expertos
4 mins

¿Qué películas podrían ganar un Oscar este año? Hay una clara favorita entre los expertos

Cultura Pop
¿Quién se quedó con el Oscar que ganó Heath Ledger después de morir? Su hija no lo conservó
2 mins

¿Quién se quedó con el Oscar que ganó Heath Ledger después de morir? Su hija no lo conservó

Cultura Pop


Entre las competidoras junto a la creación del director J.A Bayona estaban 'La Zona de Interés', 'Días Perfectos', 'Yo, Capitán' y 'Sala de Profesores'. Sin embargo, fue la película que narra la vida del comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig, mientras luchan por construir una vida de ensueño cerca de un campo de concentración, la que se llevó la codiciada estatuilla.

Internet reacciona con furia a las derrotas de 'La sociedad de la nieve'

El descontento entre los fans de 'La Sociedad de la Nieve' fue evidente en las redes sociales, considerando este resultado como un robo. En su opinión, el maquillaje fue impecable y la narrativa latina fue excepcional, lo que debió haber sido reconocido por la Academia con al menos una estatuilla dorada.

"Te acepto que hayan perdido en 'Película Internacional', pero ¿'Mejor Maquillaje no'? 'La sociedad de la nieve' tuvo que haberse llevado ese oscar", ¿Cómo 'Poor Things' con un maquillaje horrible le va a ganar al maquillaje le va ganar a 'La sociedad de la nieve'?", "Robo a mano armada a 'La sociedad de la nieve' por mejor maquillaje", "Sorry, pero 'La sociedad de la nieve' ganaba en maquillaje" o "¿Cómo no van a ganar maquillaje y peinado? 'La sociedad de la nieve' tenía mas que merecido ese premio, pero como es una película hispanohablante era imposible que gane", es lo que expresaron.
'Poor Things' y 'La sociedad de la nieve'
'Poor Things' y 'La sociedad de la nieve'
Imagen Element Pictures y Netflix

¿Tú qué piensas acerca de esta decisión de la Academia? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD

Te podría interesar:

Relacionados:
Premios Oscar 2024CineViralMaquillajePelículas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD