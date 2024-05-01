Mexicana lanza insultos homofóbicos en proyección de 'Challengers' y la sacan del cine: video

Video 4 perturbadoras teorías que explicarían qué vio la mujer del avión que acusó a un pasajero de no ser real

Cada día llegan nuevos videos que resultan controversiales en redes sociales y el que captó la atención de todos en cuestión de horas fue aquel protagonizado por una mujer mexicana que creó una situación incómoda en un cine.

'Lady Cinemex': La mexicana que se volvió viral por armar un escándalo en un cine

De acuerdo con el usuario de Twitter @AndresGuzman_92, durante una proyección de la película 'Challengers' en un Cinemex ubicado en Ciudad de México hace algunos días, una mujer comenzó a gritar y a hacer comentarios inapropiados.

A pesar de las solicitudes de otros asistentes para que guardara silencio, ella continuó con su comportamiento, lo que llevó a que la proyección se detuviera y se encendieran las luces del cine.

Fue entonces cuando algunas personas presentes empezaron a grabarla, y se identificó personalmente como Ariana Zambrano. En el video se puede apreciar la manera en que se burla de los demás asistentes y lanza insultos homofóbicos.

"¿Qué tengo que hacer para que ustedes se luzcan? ¡hola!. Tengo problemas ¿qué quieren? Loquis", fueron las frases que mencionó.



Cuando una empleada del cine intervino y le pidió a Zambrano que abandonara la sala debido a las quejas de los demás clientes, ella argumentó que simplemente estaba comentando sobre la película. No obstante, los otros clientes negaron de inmediato sus afirmaciones, señalando que ella estaba causando disturbios.

Imagen @Navarro_Hector / Twitter



Al escuchar esto, Zambrano mencionó que "les pondría una demanda a todos por el video". Una vez más, los demás clientes externaron que la mujer los insultó y además no les permitía disfrutar de la película.

"Les dije homosexuales mala onda y así. Sí, la verdad no respeto a nadie. Sí les falté el respeto a todos".



Después de admitir que sí hizo insultos, le ofrecieron boletos para otra función; sin embargo, exigió que fueran para la película de 'Amy Winehouse' y comenzó nuevamente a gritar mientras salía de la sala. Esta acción provocó que los presentes aplaudieran.

¡Se callan, cálmense muchachos homosexuales, me vale v****".



La situación se intensificó cuando Zambrano se detuvo e intentó tocar a una mujer, quien se defendió dándole un manotazo. En respuesta, la acusada lanzó un golpe, desencadenando una reacción violenta y le respondieron aventándole una botella de plástico antes de que se retirara del lugar.

Este incidente ha generado indignación y diversas reacciones en línea. La protagonista ha sido objeto de críticas por su comportamiento inapropiado. En las redes sociales, Ariana Zambrano ha sido apodada como "Lady Cinemex" debido a su actitud agresiva y sus comentarios ofensivos.



Hasta el momento la empresa de cine donde ocurrió el incidente no ha emitido un comunicado oficial.

¿Qué piensas sobre este incidente? Dinos en los comentarios.