'Sangre en los labios': ¿Por qué la nueva película de Kristen Stewart causó disturbios en un cine?

Video A Kristen Stewart no pudo derribarla ni todo el odio de Hollywood: enfrentó bullying hasta de otros famosos

La película ‘Sangre en los labios’ ya se estrenó en salas de cine estadounidenses y mexicanas, sin embargo, en Bruselas tuvo un recibimiento tan negativo que seguramente será recordado por muchos.

¿De qué trata ‘Sangre en los labios’, la nueva película de Kristen Stewart?

PUBLICIDAD

‘Love Lies Bleeding’, su título en inglés, es un thriller romántico que debutó en el Festival de Cine de Sundance de este año. La película dirigida por Rose Glass sigue la historia de Lou, interpretada por Kristen Stewart. Lou es la gerente solitaria de un gimnasio que se enamora de Jackie, una ambiciosa culturista interpretada por Katy O’Brian. Jackie tiene grandes sueños y se dirige a Las Vegas para cumplirlos. Sin embargo, su amor desencadena una serie de eventos violentos que la arrastran a la red criminal de la familia de Lou. L

La película fue escrita por Glass y Weronika Tofilskav; explora temáticas de amor, relaciones LGBT, violencia, entre otros.

'Love Lies Bleeding' Imagen A24

‘Sangre en los labios’ sufrió intolerancia y violencia en una proyección

El pasado 13 de abril, la cinta hizo su debut en Bruselas, donde aún no tiene fecha de estreno, pero fue proyectada en una función especial del Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas.

Lamentablemente, lo que parecía ser la oportunidad de mostrar la historia a un nuevo mercado, se vio empañada por la homofobia, comentarios intolerantes y hasta violencia física.

'Love Lies Bleeding' Imagen A24



Según comentaron diversos asistentes en redes sociales, algunos de los presentes hicieron “comentarios e insultos misóginos” que llevaron a otros miembros de la audiencia a abandonar la proyección en grandes grupos. La revista ‘Variety’ reporta que “más de 60 mujeres queer” abandonaron la sala “una vez que la proyección se volvió tóxica”.

Dicho medio detalla que escenas de amor entre los personajes principales fueron recibidas con abucheos y burlas homofóbicas, mientras que una escena de coerción sexual fue recibida con aplausos.

la #honte @bifff_festival qui laisse des commentaires et insultes transphobes, lesbophobes et misogynes, forçant une 80aine de personnes a sortir de la scéance car trop mal a l'aise et qui pour seule réponse appellent la police. La honte. pic.twitter.com/s1B44UtsDa — camarade miel 🔻 (@lululatuile) April 13, 2024

Los testimonios recogidos señalaron que estas actitudes crearon un ambiente de hostilidad en la sala. Cuando algunos espectadores se levantaron para salir del cine o pidieron respeto, fueron abucheados, insultados o agredidos físicamente. Las primeras huelgas comenzaron alrededor de los 20 minutos de la proyección, y algunos altercados pasaron de ser verbales a físicos cuando los ánimos estallaron.

PUBLICIDAD

Los representantes del festival de cine corroboraron el relato expuesto en redes sociales, pero insistieron en que la hostilidad provenía de un pequeño segmento de la multitud. Jonathan Lenaerts, jefe de prensa del BIFFF, afirmó que “diez personas de 1.400 ya son diez de más”.

En respuesta a estos informes, el festival emitió un comunicado describiendo el comportamiento durante la proyección como “inaceptable”.

La película ‘Sangre en los labios’ actualmente no tiene fecha de estreno en Bélgica. Se desconoce la posición de la productora, A24, sobre los incidentes.