Emma Stone se convirtió en una estrella de Hollywood gracias a una presentación de PowerPoint

Video La verdad tras el impactante baile de Emma Stone y Mark Ruffalo en ‘Poor Things’ que se volvió viral

Emma Stone es una de las actrices más populares en Hollywood en la actualidad debido a su más reciente cinta 'Poor Things', con la cual ganó un premio Oscar a Mejor Actriz Principal. Curiosamente, su carrera jamás habría despegado de no ser por una presentación de PowerPoint.

El poder del PowerPoint: Cómo una presentación cambió la vida de Emma Stone en Hollywood

PUBLICIDAD

La famosa de 35 años comenzó en el mundo de la actuación por allá de 2005, es decir, alrededor de unos 19 años, y su llegada a Hollywood se liga a una anécdota que ocurrió cuando era una adolescente.

Antes de la fama y las clases de actuación, Emma tenía una vida común y corriente junto a sus padres en Scottsdale, Arizona. Uno de sus más grandes sueños desde niña era convertirse en actriz; sin embargo, sus padres no estaban convencidos de que esto fuera una carrera viable. La idea nunca abandonó su mente, y fue cuando tenía 14 años que decidió armar un plan para hacer realidad lo que tanto anhelaba.

En un intento por demostrar su compromiso y pasión por la actuación, Stone creó una presentación de PowerPoint llamada 'Operación Hollywood', donde incluyó información sobre cómo planeaba mudarse a Los Ángeles, recibir educación en casa y hacer audiciones tanto para la televisión como para el cine.

Emma Stone se mudó a Los Ángeles al mostrarles la presentación de PowerPoint a sus papás

Después de presentar su ambicioso plan a sus padres, logró convencerlos de que la apoyaran en su decisión, lo cual dio como resultado que se mudara a los 15 años a la ciudad de sus sueños junto a su madre para perseguir una carrera como actriz. A los 15 años, Stone se mudó con su madre a Los Ángeles y comenzó a asistir a audiciones.

Imagen Getty Images



A la par de que se esforzaba para obtener trabajo en Hollywood, Stone incluso trabajó en una panadería de galletas para perros con el fin de ganar un dinero extra.

PUBLICIDAD

Para su sorpresa, su plan funcionó y ella misma contó la historia en una entrevista años atrás, pero cuando el tema sale a flote no duda en volver a contarla. De hecho, remarcó lo mucho que le sorprendió que sus padres aceptaran.

"Es una locura que hayan aceptado.No lo apruebo. Todo el mundo debería terminar la escuela secundaria y graduarse".



Después de algunos rechazos y papeles menores, Stone finalmente consiguió su gran oportunidad en la película 'Superbad' en 2007. Desde entonces, ha tenido una carrera exitosa en Hollywood, apareciendo en películas como 'The Help', 'Birdman', 'La La Land' y proximamente en la cinta del director Yorgos Lanthimos, 'Kinds of Kindness'.

Imagen Getty Images/Element Pictures