Las 10 peores películas de todos los tiempos, según la crítica: hay una de Adam Sandler

‘Jack & Jill’

Aunque Adam Sandler tiene varias películas que no son comedias, es bien sabido que el actor consolidó su carrera a partir de historias llenas de chistes y humor.

Pero no todas ellas fueron del agrado de la crítica, como lo fue el caso de ‘Jack & Jill’ de 2011. Contó con grandes estrellas, como Al Pacino y Katie Holmes, pero en Rotten Tomatoes solo alcanzó un puntuaje de 3% de aprobación.





‘Mac and Me’

Otra de las peores películas de todos los tiempos es ‘Mac and Me’, la cual trata sobre un alien que se escapa de la NASA y se hace amigo de un chico en silla de ruedas. El consenso de la crítica de Rotten Tomatoes la calificó con un puntaje de 7% y la describió de la siguiente manera:

“'Mac and Me' es debidamente infame: no solo es una pálida imitación de E.T., sino que también es un comercial de largometraje apenas disimulado para McDonalds y Coca-Cola”.

‘Jaws: The Revenge’

Aunque la película original de ‘Tibuón’ (título en español) de 1975 es una de las más aclamadas, le pasó todo lo contrario a la última de sus secuelas, ‘Tibuón 4: La venganza’ (en español).

Este filme tiene el 0% de calificación en Rotten Tomatoes y la crítica la define como “un capítulo triste en la franquicia”.

‘Pinocchio’

Diversas versiones se han realizado sobre el clásico ‘Pinocchio’ (como la de Guillermo del Toro), pero una de ellas fue duramente atacada por la crítica especializada.

Se trata de la película de 2002 protagonizada por Roberto Benigni, quien tan solo unos años atrás ganó el Oscar a Mejor Actor por su participación en ‘La vida es bella’.

No obstante, ‘Pinochio’ fue un punto negro en su carrera, pues tiene 0% de puntuación en Rotten Tomatoes y la crítica la describió como “sin gracia” y “mal hecha”.

‘Return to the Blue Lagoon’

Aunque ‘La laguna azul’ (nombre en español) no obtuvo las mejores calificaciones, no se compara con las que tuvo su secuela, ‘El retorno a la laguna azul’ (en español). Es otra de las películas que tiene 0% de calificación en Rotten Tomatoes.

Además, Miranda Sawyer de ‘Empire Magazine’ la describió como una historia de amor “tediosamente sexista” que parece que está dirigida a pervertidos.

‘Fred: The Movie’

Hasta las grandes empresas como Nickelodeon tienen rotundos fracasos en su trayectoria, pues ‘Fred: The Movie’ también es considerada como una de las peores películas de todos los tiempos, pues tiene 0% de calificación en Rotten Tomatoes.

Su protagonista es Fred, un youtuber que se hizo muy famoso en la primera década de los años 2000.

‘Troll 2’

De acuerdo con J.R. Jones, crítico de ‘Chicago Reader’, el filme ‘Troll 2’ es muy malo, cuenta con fatales actuaciones y un guion muy torpe.

Tiene una calificación de 5% en Rotten Tomatoes, pero muchos consideran que se trata de “la peor película de todas” incluyendo a Michael Stephenson, el niño que aparece en la cinta.

‘Gotti’

Aunque John Travolta (a quien puedes ver en ‘El gran impostor’ gratis en ViX) es un actor muy reconocido en Hollywood, sorprendió a todos de mala manera con su participación en la película de 2018 ‘El jefe de la mafia: Gotti’.

En ella dio vida a John Gotti, uno de los mafiosos más conocidos en Estados Unidos en el siglo XX. La cinta no solo fue nominada a 6 premios Razzie (incluyendo la categoría Peor Película del Año), también tiene 0% de calificación en Rotten Tomatoes.

‘Madhouse’

En 1990, Kristie Alley y John Larroquette protagonizaron ‘Madhouse’, una película de una pareja que detesta las visitas en su hogar. En Rotten Tomatoes tiene una calificación del 0%.

‘Epic Movie’

‘Epic Movie’ es una parodia de diversos éxitos taquilleros como ‘Narnia’, ‘Scary Movie’, ‘Superman’ y otros más, pero en realidad no es considerada muy graciosa.