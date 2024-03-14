El duelo de sables de 'Star Wars' ya es un deporte oficial en la vida real: competencias, reglas y más

Video ¿Qué pasó con Hayden Christensen tras Star Wars? Encontró su trabajo soñado en un lugar muy peculiar

Desde su debut en la pantalla grande, los sables de luz han sido una parte icónica del universo de Star Wars, atrayendo a fanáticos de todas las edades con su elegancia y poder. Ahora, en un emocionante giro, este arte marcial futurista se ha convertido en un deporte en Francia.

Los duelos con sables de luz llegan a Francia como deporte oficial

PUBLICIDAD

Después de que millones de fans alrededor del mundo se imaginaran pelear con los sables, resulta que ya es toda una realidad gracias a la Federación Francesa de Esgrima, organismo que lo designó de manera oficial en 2019 con el fin de atraer competidores jóvenes y alentar a la población en general a realizar actividad física con regularidad.

"Se está volviendo difícil convencerlos a practicar un deporte que no tiene relación con levantarse del sofá y jugar con los pulgares. Por eso estamos tratando de crear un vínculo entre nuestra disciplina y las tecnologías modernas, participando en un El deporte se siente natural", fue lo que dijo en una declaración Serge Aubailly, secretario general de la Federación Francesa de Esgrima.



De acuerdo con la empresa sin fines de lucro 'Terra Prime Light Armory', los duelos con sables de luz son muy similares a la esgrima normal, aunque existen algunas diferencias clave que lo transforman en una experiencia única para los fans de 'Star Wars'.

Reglas para las competencias de duelos de sables de luz al estilo 'Star Wars'

Los golpes en la cabeza o el cuerpo valen cinco puntos; a los brazos o piernas, tres puntos; en manos, un punto. Y gana el primero en llegar a 15 puntos o el que anota más puntos al cabo de tres minutos. En caso de que los participantes lleguen a los 10 puntos, se realiza una "muerte súbita", donde la primera persona que dé un golpe en la cabeza o cuerpo se lleva la victoria.

'Star Wars' Imagen Lucas Films



Lo interesante es que los golpes sólo cuentan si los luchadores primero apuntan hacia atrás con la punta de su sable, cosa que previene los rápidos ataques hacia adelante tipo víbora que se ven en la esgrima y a la par evocan más los duelos que se ven en las cintas o series de 'Star Wars'.

Si bien Francia fue el país que reconoció esta actividad como deporte oficial y organizó el primer campeonato nacional en 2024, este se puede practicar alrededor del mundo gracias a los seguidores de la saga galáctica.

PUBLICIDAD

Por último, muchos internautas preguntaron si en las próximas Olimpiadas que se celebrarán en Francia en 2024 habría una competencia enfocada en los duelos de sables láser; sin embargo, hasta ahora ningún organismo lo ha negado o confirmado.