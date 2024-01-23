Nominados a los Premios Oscar 2024 causan impacto en todo el mundo: aquí la lista completa
Prepara las palomitas, porque los Oscar 2024 están más cerca.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La espera terminó. Los premios Oscar finalmente anunciaron sus nominados para la edición de 2024, a celebrarse el próximo 10 de marzo en el tradicional teatro Dolby de Los Ángeles.
Lista de nominados a los premios Oscar 2024
‘Oppenheimer’, ‘ Poor Things’ y ‘Killers of the Flower Moon’ encabezan la lista de nominaciones de la entrega 96 de los galardones más importantes del cine.
La primera de ellas, que cuenta el drama detrás de la creación de la bomba atómica, arrasó este 23 de enero con 13 candidaturas al hilo, que incluyen Mejor Película, Actor y Actores de Reparto.
‘Poor Things’, por su parte, fue nominada en 11 categorías y ‘Killers of the Flower Moon’.
Las grandes sorpresas de las nominaciones del Oscar 2024 fueron ‘Barbie’ y ‘ La sociedad de la nieve’. Pese al gran éxito en taquilla de la cinta de muñeca, ‘solo’ es considerada para ocho estatuillas, mientras que la cinta que cuenta la tragedia del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya competirá por dos galardones.
Nominados a Mejor Película en los premios Oscar 2024
- ‘American Fiction’
- ‘Anatomy of a Fall’
- ‘Barbie’
- 'The Holdovers’
- ‘Killers of the Flower Moon’
- ‘Maestro’
- ‘Oppenheimer’
- ‘Past Lives’
- ‘Poor Things’
- ‘The Zone of Interest’
Nominados a Mejor Director en los premios Oscar 2024
- Justine Triet por ‘Anatomy of a Fall’
- Martin Scorsese por ‘Killers of the Flower Moon’
- Christopher Nolan por ‘Oppenheimer’
- Yorgos Lanthimos por ‘Poor Things’
- Jonathan Glazer por ‘The Zone of Interest’
Nominados a Mejor Actor en los premios Oscar 2024
- Bradley Cooper por ‘Maestro’
- Colman Domingo por ‘Rustin’
- Paul Giamatti por ‘The Holdovers’
- Cillian Murphy por ‘Oppenheimer’
- Jeffrey Wright por ‘American Fiction’
Nominados a Mejor Actor de Reparto en los premios Oscar 2024
- Sterling K. Brown por ‘American Fiction’
- Robert De Niro por ‘Killers of the Flower Moon’
- Robert Downey Jr. por ‘Oppenheimer’
- Ryan Gosling por ‘Barbie’
- Mark Ruffalo por ‘Poor Things’
Nominadas a Mejor Actriz en los premios Oscar 2024
- Annette Bening por ‘Nyad’
- Lily Gladstone por ‘Killers of the Flower Moon’
- Sandra Hüller por ‘Anatomy of a Fall’
- Carey Mulligan por ‘Maestro’
- Emma Stone por ‘Poor Things’
Nominadas a Mejor Actriz de Reparto en los premios Oscar 2024
- Emily Blunt por ‘Oppenheimer’
- Danielle Brooks por ‘The Color Purple’
- America Ferrera por ‘Barbie’
- Jodie Foster por ‘Nyad’
- Da’Vine Joy Randolph por ‘The Holdovers’
Nominados a Mejor Guion Adaptado en los premios Oscar 2024
- ‘American Fiction’, escrito por Cord Jefferson
- ‘Barbie’ escrito por Greta Gerwig y Noah Baumbach
- ‘Oppenheimer’ escrito por Christopher Nolan
- ‘Poor Things’ guion de Tony McNamara
- ‘The Zone of Interest’ escrito por Jonathan Glazer
Nominados a Mejor Guion Original en los premios Oscar 2024
- ‘Anatomy of a Fall’ de Justine Triet y Arthur Harari
- ‘The Holdovers’ de David Hemingson
- ‘Maestro’ de Bradley Cooper y Josh Singer
- ‘May December’ de Samy Burch, historia de Samy Burch y Alex Mechanik
- ‘Past Lives’ de Celine Song
Nominados a Mejor Fotografía en los premios Oscar 2024
- Edward Lachman por ‘El Conde’
- Rodrigo Prieto por ‘Killers of the Flower Moon’
- Matthew Libatique por ‘Maestro’
- Hoyte van Hoytema por ‘Oppenheimer’
- Robbie Ryan por ‘Poor Things’
Nominados a Mejor Película Internacional en los premios Oscar 2024
- ‘Io Capitano’ (de Italia)
- ‘Perfect Days’ (de Japón)
- ‘Society of the Snow’ (o ‘La sociedad de la nieve', de España)
- The Teachers’ Lounge’ (de Alemania)
- ‘The Zone of Interest’ (del Reino Unido)
Nominados a Mejor Canción Original en los premios Oscar 2024
- ‘The Fire Inside’ de la película ‘Flamin’ Hot’, música y letra por Diane Warren
- ‘I’m Just Ken’ de la película ‘ Barbie’, música y letra por Mark Ronson y Andrew Wyatt
- ‘It Never Went Away’ de la película ‘American Symphony’, música y letra de Jon Batiste y Dan Wilson
- ‘Wahzhazhe (A Song For My People)’ de la película ‘Killers of the Flower Moon’, música y letra de Scott George
- ‘What Was I Made For?’ de la película ‘Barbie’, música y letra de Billie Eilish y Finneas O’Connell
Nominados a Mejor Diseño de Vestuario en los premios Oscar 2024
- Jacqueline Durran por ‘Barbie’
- Jacqueline West por ‘Killers of the Flower Moon’
- Janty Yates y Dave Crossman por ‘Napoleon’
- Ellen Mirojnick por ‘Oppenheimer’
- Holly Waddington por ‘Poor Things’
Nominados a Mejor Sonido en los premios Oscar 2024
- ‘The Creator’
- ‘Maestro’
- ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’
- ‘Oppenheimer’
- ‘The Zone of Interest’
Nominados a Mejor Banda Sonora en los premios Oscar 2024
- Laura Karpman por ‘American Fiction’
- John Williams por ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’
- Robbie Robertson por ‘Killers of the Flower Moon’
- Ludwig Göransson por ‘Oppenheimer’
- Jerskin Fendrix por 'Poor Things’
Nominados a Mejor Cortometraje de Acción Real en los premios Oscar 2024
- ‘The After’
- ‘Invincible’
- ‘Knight of Fortune’
- ‘Red, White and Blue’
- ‘The Wonderful Story of Henry Sugar’
Nominados a Mejor Cortometraje Animado en los premios Oscar 2024
- ‘Letter to a Pig’ de Tal Kantor y Amit R. Gicelter
- ‘Ninety-Five Senses’ de Jerusha Hess y Jared Hess
- ‘Our Uniform’ de Yegane Moghaddam
- ‘Pachyderme’ de Stéphanie Clément y Marc Rius
- ‘War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko’ de Dave Mullins y Brad Booker
Nominados a Mejor Película Animada en los premios Oscar 2024
- ‘The Boy and the Heron’ de Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki
- ‘Elemental’ de Peter Sohn y Denise Ream
- ‘Nimona’ de Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan y Julie Zackary
- ‘Robot Dreams’ de Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé y Sandra Tapia Díaz
- ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ de Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal
Nominados a Mejor Película Documental en los premios Oscar 2024
- ‘Bobi Wine: The People’s President’
- ‘The Eternal Memory’
- ‘Four Daughters’
- ‘To Kill a Tiger’
- ‘20 Days in Mariupol’
Nominados a Mejor Cortometraje Documental en los premios Oscar 2024
- ‘The ABCs of Book Banning’
- ‘The Barber of Little Rock’
- ‘Island in Between’
- ‘The Last Repair Shop’
- ‘Nǎi Nai & Wài Pó’
Nominados a Mejor Maquillaje y Peluquería en los premios Oscar 2024
- Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby y Ashra Kelly-Blue por ‘Golda’
- Kazu Hiro, Kay Georgiou y Lori McCoy-Bell por ‘Maestro’
- Luisa Abel por ‘Oppenheimer’
- Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston por ‘Poor Things’
- Ana López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé por ‘Society of the Snow’
Nominados a Mejor Diseño de Producción en los premios Oscar 2024
- ‘Barbie’
- ‘Killers of the Flower Moon’
- ‘Napoleon’
- ‘Oppenheimer’
- ‘Poor Things’
Nominados a Mejor Edición en los premios Oscar 2024
- ‘Anatomy of a Fall’
- ‘The Holdovers’
- ‘Killers of the Flower Moon’
- ‘Oppenheimer’
- ‘Poor Things’
Nominados a Mejor Efectos Visuales en los premios Oscar 2024
- ‘The Creator’
- ‘Godzilla Minus One’
- ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’
- ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’
- ‘Napoleon’