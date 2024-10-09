10 veces que Guillermo del Toro nos devolvió la fe en la humanidad (y no fueron sus películas)

Video Guillermo del Toro perdió lo que más amaba cuando alcanzó el éxito en el cine

Esta maestría como director y creador de mundos de monstruos lo ha llevado a merecer varios galardones, entre ellos dos premios Oscar, mejor director y mejor película por 'The Shape of Water'.

No obstante, más allá del reconocimiento que tiene en la industria cinematográfica, Del Toro ha utilizado esta fama tan merecida para el bien.

Te presentamos 10 momentos en los que Guillermo del Toro ha utilizado su plataforma para alzar la voz y hacer el bien. Con estas acciones ha dejado en claro que más allá de ser un excelente cineasta, también es un extraordinario ser humano.

#1 Alzó la voz en el caso de Alejandro Giovanni López

Ante el asesinato de Alejandro Giovanni López a manos de la policía de Ixtlahuacán, Jalisco, el director, oriundo de Guadalajara, se unió a la ola de indignación y dejó en claro que el caso es mucho más que abuso de autoridad.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

Asimismo, le ha dado retweet a varios tweets donde se muestra la condenable acción de la policía ante las manifestaciones que se han dado a raíz de exigir justicia para Giovanni.

También compartió la petición de Change.org que exige que los policías y el presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, sean arrestados y acusados por asesinato.

Petition · JUSTICIA PARA GIOVANNI LOPEZ · https://t.co/1IZiKhw330 https://t.co/aVigJYYgfJ — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

#2 Defensor de la industria cinematográfica de México

Cuando se dio a conocer la propuesta de Morena por eliminar el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), Guillermo del Toro fue de los primeros cineastas en presionar a los diputados para que esto no sucediera.

Mario Delgado @mario_delgado y Dolores Padierna @dolorespadierna Esta es una manifestación cultural fundamental para el mundo. Es cortar alas a miles de cineastas que vienen en camino- es abandonarse a la marea. https://t.co/N3ICeW6jXg — Guillermo del Toro (@RealGDT) May 21, 2020

El director redactó un breve pero conciso hilo en Twitter donde destacó la importancia de la industria cinematográfica en México y dejó en claro que dicha propuesta devastaría el ecosistema cultural del país.

Abro hilo @mario_delgado @dolorespadierna La mayoría de los trabajadores de la industria CInematografica necesitan continuidad. Viven de una producción a otra. El nivel de calidad a nivel técnico y artístico se ha disparado a lo mas alto. — Guillermo del Toro (@RealGDT) May 21, 2020

Asimismo, presionó para tener una reunión para poder exponer la importancia de esta industria, la cual, afortunadamente trajo buenos resultados para el cine mexicano, ya que uno de los acuerdo fue que FIDECINE no va a desaparecer.

Respetuosamente pedimos entonces algo mas que un mensaje. Pedimos una reunion inmedita con representantes plurales de la comunidad cinematografica- de todas las generaciones y generos posibles para remover cualquier ambiguedad. https://t.co/MToSyhqnwC — Guillermo del Toro (@RealGDT) May 21, 2020

#3 Aún en desacuerdo, su ayuda siempre está presente

En noviembre de 2019, Victoria lanzó tres latas de cerveza en homenaje a Guillermo del Toro y sus monstruos. Guillermo aclaró que la cervecería no tenía derechos para hacer uso de su imagen.

No obstante, pidió que las ganancias generadas por estas ventas fueran donadas a los múltiples equipos infantiles de matemáticas o robótica.

Muy mal hecho, @VictoriaMX Estas latas no cuentan con mi autorización, ni mi consulta, o mi firma para uso de mi imagen o mi nombre. Donen las ganancias a los multiples equipos infantiles de matemáticas o robótica. Ellos lo necesitan. https://t.co/BihcxSnWLs — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 14, 2019

#4 Defensor de los inmigrantes

Entre las veces que Guillermo ha defendido a los migrantes destaca su discurso de agradecimiento durante la entrega de su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El cineasta comentó con orgullo que es mexicano y inmigrante.

«Le puedo decir a todos ustedes, a todos los migrantes de todas las naciones, que deben de creer en las posibilidades y no en los obstáculos. Nunca crean las mentiras que cuenta sobre nosotros»

#5 Apoyo a al equipo mexicano en la Olimpiada Internacional de Matemáticas

El tweet de Sociedad Matemática Mexicana (SMM) con el que solicitaban donaciones para poder competir en la olimpiada internacional en Sudáfrica fue suficiente para que Guillermo del Toro se ofreciera a pagar los boletos de avión de los 12 integrantes del equipo.

A. ver, les ofrezco cubrir los boletos de avión para todos los 12 integrantes del equipo de Olimpiadas Matemáticas en Sudáfrica. @CDMXOMM los sigo- envíenme un DM por favor. Abrazos. https://t.co/GfLf2XFCgY — Guillermo del Toro (@RealGDT) May 24, 2019

#6 Visibilizó la situación de los médicos

En abril de 2019, miles de médicos mostraron su inconformidad con el gobierno por los adeudos que médicos residentes estaban padeciendo en todo el país.

Ante esta situación, Del Toro no dudó en visualizar el problema y presionar al gobierno federal para que cumpliera con los pagos.

Grave noticia- el gobierno federal debe responder urgentemente a las necesidades primarias: Miles de médicos residentes entrarían en paro el lunes en 24 estados https://t.co/nxSSMBYCF4 — Guillermo del Toro (@RealGDT) April 14, 2019

#7 Apoyo a jóvenes cineastas

Durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara de 2019, el director otorgó dos becas de 60 mil dólares con el propósito de apoyar el talento de jóvenes cineastas mexicanos.

En 2018, Guillermo también otorgó becas a tres jóvenes mexicanos para estudiar una maestría en Artes en la Escuela de Imagen Gobelins en Francia, una de las mejores sedes en el mundo para estudiar animación.

Además, Del Toro se ofreció a apagar el boleto de avión de uno de los chicos que no contaba con los recursos económicos para costear su vuelo hasta Francia

Respecto a las becas: Las becas existen para apoyar al talento. Naturalmente se dan como aliciente para quien NO TIENE- pero DEBERIA tener. La carencia económica no disminuye a quien la padece. Se cubrirá el boleto. — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 27, 2018

#8 "Soy mexicano"

En repetidas ocasiones, Guillermo ha dejado en claro su orgullo de ser mexicano. Una de las más memorables fue en la rueda de prensa después de haber ganado el Golden Globe a mejor director por su trabajo en The Shape of Water.

Una reportera le preguntó cómo logra crear el equilibro entre los mundos oscuros y fantásticos que crea en pantalla con su personalidad alegre y amorosa. ¿La respuesta?

quote: Soy mexicano. Nadie ama la vida más que nosotros porque estamos súper conscientes de la muerte.

#9 El honor de trabajar con mujeres

Al final de su discurso de agradecimiento por haber ganado el Critic's Choice Award de mejor director por The Shape of Water, del Toro comentó que había hecho esta película para visibilizar a los invisibles.

Asimismo, aclaró que todos aquellos que han sido injustos y han tratado de manera inequitativa a las mujeres cuando trabajen con ellas, se pierden de un gran talento.

#10 Apoyo hasta Japón

Cuando la selección femenil de hockey sobre pasto estuvo a punto de ser corrida del hotel de Japón por una falta de pago por la CONADE, el director fue su héroe al pagar su estadía.

Que hotel es...? https://t.co/ZA7WPsAwkm — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 20, 2019