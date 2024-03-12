Emma Stone

El verdadero final de 'La La Land' lo pudimos ver en los Premios Oscar 2024 y estas son las pruebas

La presencia de Emma Stone y Ryan Gosling en los Premios Oscar 2024 hizo que las personas recordaran 'La La Land'.

Los Premios Oscar 2024 hicieron que los corazones de los fans de 'La La Land' quedaran encantados, pues en su opinión en dicha ceremonia se presenció el verdadero final de la cinta, te explicamos.

Fans argumentan que los Premios Oscar 2024 ofrecieron el epílogo real de 'La La Land'

Por allá del 2016, el musical protagonizado por Emma Stone como Mia y Ryan Gosling en el papel de Sebastian se volvió un éxito mundial. La historia de estos dos personajes que tratan de cumplir sus sueños en la ciudad de Los Ángeles comienza de una manera romántica, pero lamentablemente terminan separándose para que ambos cumplan sus metas de manera individual.

Por supuesto, este final quebró los corazones de todos, pues se esperaba verlos juntos, y aunque esto no pasó, en su lugar, ambos se miran con nostalgia, pero orgullo en un reencuentro porque lograron lo que consiguieron.

Con esto en mente, resulta que dos sucesos en los pasados Premios Oscar hicieron que las personas vislumbraran una especie de final alternativo sobre la cinta. El primero fue cuando Ryan Gosling subió al escenario para interpretar la canción 'I'm Just Ken', que aparece en la cinta 'Barbie', y el segundo cuando Emma Stone fue nombrada la ganadora de la estatuilla dorada en la categoría Mejor Actriz Principal.

De acuerdo a Internet, ver a estos actores triunfar en la gala, Emma en la actuación y Ryan en la escena musical, fue para ellos el final en la vida real de 'La La Land' e incluso, la emoción floreció aún más cuando Gosling le entregó el micrófono a la protagonista de 'Poor Things' para que cantara una parte de 'I'm Just Ken'.

@doduzz23

Iconic 🫡 #ryangosling #emmastone #oscars #oscars2024 #iconic #cinematic #movie #lalaland #imjustken #iamkenough @The Academy

♬ suono originale - Domenico23


Gracias a esto fue que en redes sociales, especialmente Twitter, donde las personas comenzaran a compartir imágenes de los famosos y sus antiguos roles como Mia y Sebastian, además de comentarios sobre que este sería sin duda el final alternativo perfecto de 'La La Land'.

"El final alternativo de 'La La Land' que todos queríamos", "Verlos me dio vibras de que fueron en realidad Mia y Sebastian en los Oscares", "Mia triunfando en la actuación y Sebastián con su música. Emma Stone y Ryan Gosling SON 'La La Land'", "No puedo creer que por fin tuvimos el final alternativo de 'La La Land' en los Oscares", "Jamás pensé ver 'La La Land' en la vida real", "Todos los fans de 'La La Land' seguro gritaron cuando Ryan le dio el micrófono a Emma, no tengo pruebas, pero tampoco dudas".


Por último, el público celebró lo que consideraron el verdadero final de la historia de amor y sueños de los personajes Mia y Sebastian, además de que recordaron en incómodo momento cuando 'La La Land' fue nombrada por error como la Mejor Película en 2017, pues el premio era en realidad para 'Moonlight'.

Imagen Summit Ertertainment y Getty Images


¿Tú qué piensas acerca de lo ocurrido? Dinos en los comentarios.

