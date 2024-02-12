Hombre es detenido por la policía en México "por ser guapo" y comparte el momento en TikTok

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

TikTok se ha convertido en la red social de las anécdotas, desde momentos muy tristes, hasta aquellos con los que no puedes parar de reír, como le ocurrió a un fisiculturista en el Estado de México, México, el cual fue detenido por ser ‘muy guapo’.

Policía detiene a hombre para conseguir su número telefónico; le pareció 'muy guapo' Imagen TikTok @eddure10

Hombre es detenido por ‘ser muy guapo’, esta fue su reacción

A través de su cuenta de TikTok, el fisiculturista Edd compartió el momento en el que fue detenido por una policía en el Estado de México mientras conducía por una transitada avenida.

Sin mostrar el rostro de la mujer, el hombre le pregunta por qué fue detenido, teniendo la intención de grabar la reacción de la policía, quien comienza a lanzarle piropos para conseguir su número telefónico.

“(Te detengo) porque excede las normas de guapo. Es un delito ser tan guapo y andar solo”, le dice la mujer.



La policía, quien tiene su teléfono con una funda rosa en mano, lo detuvo para tener una cita con él, pero su táctica de ligue no funcionó, ya que el tiktoker le dio un número falso.



El clip alcanzó más de 2,4 millones de reproducciones, además de miles de likes y comentarios de los internautas que bromearon con la situación, incluso algunos notaron que la mujer usa su anillo de matrimonio.

“Por eso me da miedo tener carro, mejor sigo en combi”, “Y trae anillo de bodas”, “Eso es acoso, denuncia”, “Esa es la clase de problemas que quisiera tener”, “Ahí tenía el paro, ¿para qué le das el número mal?” y “Por esa actuación merece un premio”, fueron algunos de los textos que recibió.



Desde agosto de 2022, Edd comparte en su cuenta de TikTok algunos momentos de su entrenamiento, así como su pasión por los coches y la vez que quedó descalificado del Campeonato Nacional de Fisiculturismo por no llevar la bermuda debajo de la rodilla, una de las reglas de ese tipo de competencias.

“Cuando te descalifican por un error tonto, sin entrar en el top y teniendo uno de los mejores físicos”, escribió en su video, donde se muestra su cara de decepción.

Policía en Honduras causa sensación por su parecido con Yeri Mua

La usuaria @tir_laghus sorprendió a los usuarios de TikTok al presentar a la ‘gemela’ hondureña de Yeri Mua, una tiktoker, influencer y cantante mexicana.

En el clip se puede apreciar a la joven usando uniforme de policía sosteniendo a un pequeño gato, llamando la atención por el tamaño de sus labios.



Después de que el clip se volvió viral, la joven pidió a sus seguidores que etiquetaran a Yeri Mua para conocer su reacción, aunque al parecer la influencer no respondió ante tal parecido.