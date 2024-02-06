Griselda Blanco

El final de ‘Griselda’ explicado: ¿el escándalo teléfonico fue real o inventado por Netflix?

¿Qué partes fueron reales y cuáles ficción en la miniserie? Te contamos.

‘Griselda’, la popular serie de Netflix estelarizada por Sofía Vergara, se basó en hechos de la vida real, si bien se valió de la ficción para llevar a la pantalla algunos sucesos. En el caso de Jorge ‘Rivi’ Ayala, ¿qué tan fiel fue el final que se presentó?

A partir de este momento, habrá ‘spoilers’.

¿Jorge ‘Rivi’ Ayala estuvo involucrado en un escándalo como en la serie ‘Griselda’?

Martín Rodríguez fue el actor encargado de darle vida al sicario de ‘La madrina’. Tal como se mostró en la serie, él era el de mayor confianza de Griselda Blanco.

En el último capítulo de ‘Griselda’, es arrestado y llega a un acuerdo con la policía para dar información valiosa sobre la narcotraficante a cambio de no enfrentar la pena de muerte. Sin embargo, se sale con la suya y ‘salva’ a su exjefa con un escándalo.

Martín Rodríguez como Jorge 'Rivi' Ayala en la serie de Netflix 'Griselda'.
Martín Rodríguez como Jorge 'Rivi' Ayala en la serie de Netflix 'Griselda'.
Imagen Grand Electric/Netflix


Según se muestra, ‘Rivi’ ‘seduce’ a una secretaria del procurador de distrito, lo que provoca que se caiga el caso contra ‘La viuda negra’ y contra él.


En la vida real, algo muy parecido, sino es que más escandaloso, pasó.

En 1993, Jorge ‘Rivi’ Ayala se declaró culpable de tres homicidios ante las autoridades de Miami, incluyendo el asesinato del hijo de dos años de Jesús ‘Chucho’ Castro. Si bien, se cree que es responsable de al menos una docena de muertes en los 80.

Para 1998, ya servía una cadena perpetua, pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía estatal del condado de Miami-Dade para testificar en el caso de las autoridades contra Griselda Blanco.

Martín Rodríguez como Jorge 'Rivi' Ayala en la serie de Netflix 'Griselda'.
Martín Rodríguez como Jorge 'Rivi' Ayala en la serie de Netflix 'Griselda'.
Imagen Grand Electric/Netflix


No obstante, ese mismo año, los investigadores descubrieron que Ayala había mantenido sexo telefónico y cierta relación con tres secretarias de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, Barbara Abad, Olga Cabrera y Raquel Navarro. La interacción también incluía el intercambio de fotos, regalos y dinero.

Una de las secretarias afirmó que actuó conforme a las indicaciones de la fiscal, Cathy Vogel, quien le habría pedido “coquetear” con el sicario y “mantenerlo feliz”. Ella negó las acusaciones y las tres subordinadas fueron despedidas. Michael Band, un fiscal veterano, por su parte, renunció.

Tiempo después, una de las secretarias demandó a la Fiscalía Estatal de Miami-Dade por despido injustificado y recibió una indemnización de 155 mil dólares, reportó ‘Miami Herald’ en 2013.

Martín Rodríguez como Jorge 'Rivi' Ayala en la serie de Netflix 'Griselda'.
Martín Rodríguez como Jorge 'Rivi' Ayala en la serie de Netflix 'Griselda'.
Imagen Grand Electric/Netflix


A diferencia de lo que se ve en ‘Griselda’, la intenciones del actuar de Jorge ‘Rivi’ Ayala nunca han quedado claras.

Actualmente, el mercenario de Griselda Blanco sigue cumpliendo su cadena perpetua en Estados Unidos. En 2012 apeló por una reducción de su condena sin éxito.

¿Qué pasó con Griselda Blanco en la vida real?

Tal como se muestra en la serie de Netflix, ‘La madrina’ terminó tras las rejas.

En 1985 fue arrestada por los cargos de manufactura, importación y distribución de cocaína en Estados Unidos y fue sentenciada a 15 años de cárcel por estos delitos.

En 1998 se declaró culpable de tres cargos de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a cumplir tres sentencias de 20 años, es decir, 60 años más.

Sofía Vergara como Griselda Blanco en la serie de Netflix 'Griselda'
Sofía Vergara como Griselda Blanco en la serie de Netflix 'Griselda'
Imagen Grand Electric/Netflix


Sin embargo, en 2004 fue deportada a Colombia. Pasó sus últimos años en libertad y supuestamente alejada del crimen organizado hasta que en 2012 fue asesinada mientras caminaba por las calles de Medellín. Hasta ahora, se desconoce quién acabó con su vida.

Griselda Blanco
Griselda Blanco
Imagen The Grosby Group


Cuéntanos en los comentarios si conocías la historia real del escándalo telefónico de ‘Rivi’ Ayala.


